鼎泰豐漲價了！「蝦仁炒飯變300元」 曹西平感嘆：物價飆漲有點離譜

知名的鼎泰豐餐廳宣告要從6月12日開始，會調整部分餐點的價格，其中小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元等，曹西平則忍不住發文感嘆「物價飆漲的有點離譜了」。

曹西平發文談到聽到鼎泰豐蝦仁炒飯要漲到300元，則覺得「你有錢當然覺得炒飯三百元沒有什麼，對於沒有錢的人炒飯三百元就算是很貴了」，他能接受的價格是150元到200元，跳到300元就有點點吃不下去了，他提到「當然東西再貴也是有人吃，也是有人可以消費得起，就看個人的經濟狀況，因人而異」。