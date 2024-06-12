鼎泰豐漲價了！小籠包一籠漲30元、蝦仁蛋炒飯飆破300元 平均調幅6%

饕客們的荷包又瘦了！ 無論是國內外旅客都愛吃的鼎泰豐，在官網中宣布，考量營運成本持續增加，自6/12起調整價格，調漲品項多達150項、平均調幅約6%，其中小菜漲幅最大，幅度達20%。

鼎泰豐「小籠包」。圖／鼎泰豐提供

鼎泰豐公告表示，考量營運成本增加，將於113年6月12日起，調整部分餐點價格。其中品項包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手等皆有變動，以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%。

圖／取自鼎泰豐官網

小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，紅燒牛肉麵從280元來到每碗300元。炒飯類也調漲20至30元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元，排骨蛋炒飯售價漲到310元，最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯每份則要360元。

鼎泰豐蝦仁蛋炒飯。 圖／聯合報系資料照

據鼎泰豐指出，主因考量還是在人力成本方面，因為服務業人力缺口，為了公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源，將人事成本均攤到餐點上，以期持續提供優質的服務與餐點品質。