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鼎泰豐漲價！平均漲幅6% 蝦仁蛋炒飯漲至300元、這品項漲20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲。圖／聯合報系資料照
許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲。圖／聯合報系資料照

又有餐飲業喊漲！許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲，其中，以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%。據悉，鼎泰豐此次調漲品項達150項，占比八成，平均漲幅落在6%，相較一年半前調漲時平均漲幅4%，顯示食物通膨持續升溫。

鼎泰豐公告，6月12日起，調整部分產品單價。小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元。

鼎泰豐表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，尤其在人力成本方面，因為服務業人力缺口大，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源。調整價格實在是不得不的做法。

舉例來說，從一年半前調整價格至今，期間公司兩度替員工加薪，最近一次加薪是在今年5月1號，加薪幅度6~9%，累計二次加薪幅度超過10%。鼎泰豐表示，公司已連續四年每年調薪，今年調薪幅度更是近四年來幅度最大。

此外，因應各地物價差異，針對在雙北市及新竹地區工作的營運部正職同仁，公司每季另提供9000元的區域獎勵金。調整後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元，料理廚師起薪5萬9千元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

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