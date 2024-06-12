6／28歇業倒數！「牛五蔵台北店」告別推出全台僅一檔「溫體牛吃到飽」
超華麗的最後道別美食！ 台南知名溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」於去年進駐新北市汐止區的「富士大飯店」，不過日前餐廳發出公告，因租約到期，最終營業日到本月28日止，同步於歇業前大方祭出超值「溫體牛吃到飽」，更表示全台僅此一檔！
米其林指南入選餐廳的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」，去年開設台北店，以每日從台南善化新鮮直送黑母牛溫體牛肉，讓饕客能享用新鮮溫體牛火鍋，又能省心不用跑台南一趟。
不過開業剛滿一年多，就發出了歇業倒數的消息，據官方業者最新說明，因為台北店租約到期，預計將營業到6/28止。
而在熄燈前還推出全台唯一的無肉不歡「溫體牛吃到飽」活動，除了可嚐到台灣溫體牛系列品項，還有伊比利黑豚、桂丁雞、海鮮、鍋料、蔬菜菇類，以及副餐麵飯和飲料，每人1,800元，限時用餐90分鐘，還可加價900元享有生啤無限暢飲(8歲以下孩童收費900元、需加收10%服務費)。
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