快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

史無前例猛攻…真主黨「狂射逾160枚火箭」 報復高層命喪以軍襲擊

瞬移神秘中東！全台唯一最Local「波斯料理吃到飽」開啟新世界的大門 推爆「炭烤雞翅、牛肉披薩」吃夠本

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

波斯料理也有吃到飽Buffet自助正當紅，吃膩日韓港泰等吃到飽了？那可以試試這間主打道地波斯料理的吃到飽餐廳，提供各式少見且多樣的中東特色料理，為疲倦的味蕾帶來新的刺激與饗宴，特別是肉食主義和喜愛重口味者的不二選擇。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

吃過還想再去！位於台北市松山區的「一千零一夜廚房」鄰近饒河夜市，隱身二樓的入口不大卻意外帶來神祕感，主打道地波斯與正統清真料理，多樣化的木炭燒烤、主食飯類、燉菜、時蔬沙拉、甜點飲料等中東風味超濃厚，香料調味恰到好處，口味獨特令人驚豔，還會不定時推出限定餐點，像是「伊式獅子頭」、「伊式斯羅諾夫牛肉」等只有這裡吃得到的稀有滋味。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

愛吃肉最推「烤沙朗牛肉串」、「微辣雞翅」、「燉小羊膝」等，堪稱補充蛋白質的最佳聖地，而料多會牽絲的「牛肉披薩」也受到許多人推薦，一定要趁熱吃；番紅花飯、燉菜更是經典中的經典，還有「鷹嘴豆餅」、「蘑菇濃湯」都非常值得一品。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

除了豐富的異國料理外，飲品與甜點也同樣擁有中東特色，如伊朗紅茶、伊朗鹹優格、波斯番紅花冰淇淋、番紅花鮮飲與甜粥等，大膽嘗試說不定能意外找到最愛的美食。而甜品中，「花生冰淇淋」呼聲最高，花生香氣濃郁，帶有花生顆粒吃起來層次更豐富，有前往探店千萬別錯過。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

不僅餐點很中東，餐廳內裝也十分Local，波斯地毯必不可少，還有許多銅器裝飾為餐廳增添異國氛圍，彷彿進到小時候聽過的奇幻故事場景裡，讓人有種瞬移到中東的錯覺。此外，以吃到飽來說，能以600多塊的實惠價格嘗到可以說是全台唯一的波斯料理專賣，CP值高又有置身異國的用餐體驗，因此有網友分享心得「每道料理的細節滋味和口感實在很令人著迷 一定會再二訪、三訪！」、「超推薦想嘗試不同的異國料理朋友們來吃！相信會有前所未有的感受」、「本來以為口味會不太合，結果很意外好吃！」。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

一千零一夜廚房

地址：台北市松山區八德路四段618號2樓

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

訂位專線：02-2767-1661

吃到飽收費：每人599元＋10%；6歲～12歲300元＋10%；6歲以下免費

粉絲專頁：https://www.facebook.com/1001NightsKitchen

編輯推薦

圖／一千零一夜廚房粉絲頁
圖／一千零一夜廚房粉絲頁

Buffet 伊朗 冰淇淋 吃到飽 披薩 牛肉 甜點 饒河街

相關新聞

6／28歇業倒數！「牛五蔵台北店」告別推出全台僅一檔「溫體牛吃到飽」

6／28歇業倒數！「牛五蔵台北店」告別推出全台僅一檔「溫體牛吃到飽」

全家便利商店夏日美食應援！新推「檸檬橄欖油冷義大利麵、姬肯纖女蔬滿盒」

端午過後夏天正式來臨，全家便利商店即日起推出夏季美食應援三招，以三大明星鮮食品牌「健康志向蔬滿盒」、「uno pasta...

壽司郎×原神聯名了！立牌、鑰匙圈帶回家　再送虛寶卡

繼日本壽司郎與RPG「原神」甫於2月推出「回轉之宴（回転の宴）」聯名活動之後，台灣壽司郎也在登台6週年之際，自6月17日...

瞬移神秘中東！全台唯一最Local「波斯料理吃到飽」開啟新世界的大門 推爆「炭烤雞翅、牛肉披薩」吃夠本

波斯料理也有吃到飽！Buffet自助正當紅，吃膩日韓港泰等吃到飽了？那可以試試這間主打道地波斯料理的吃到飽餐廳，提供各式少見且多樣的中東特色料理，為疲倦的味蕾帶來新的刺激與饗宴，...

招牌調酒限期「買一送一」！德州鮮切牛排進駐台北東區 首度結盟CAFE!N

開展餐飲旗下美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排，來台10年首度進駐台北東區，旗下復興店座落於凱悅於台...

夏日消暑！CoCo新品第2杯10元 日出茶太「第2杯半價」

夏天想要喝點清爽的飲料嗎？「日出茶太」本月推出一系列新品，針對會員，還可享「第2杯半價」、「全品項9折」等不同優惠。「C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。