瞬移神秘中東！全台唯一最Local「波斯料理吃到飽」開啟新世界的大門 推爆「炭烤雞翅、牛肉披薩」吃夠本

波斯料理也有吃到飽！Buffet自助正當紅，吃膩日韓港泰等吃到飽了？那可以試試這間主打道地波斯料理的吃到飽餐廳，提供各式少見且多樣的中東特色料理，為疲倦的味蕾帶來新的刺激與饗宴，特別是肉食主義和喜愛重口味者的不二選擇。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁

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吃過還想再去！位於台北市松山區的「一千零一夜廚房」鄰近饒河夜市，隱身二樓的入口不大卻意外帶來神祕感，主打道地波斯與正統清真料理，多樣化的木炭燒烤、主食飯類、燉菜、時蔬沙拉、甜點飲料等中東風味超濃厚，香料調味恰到好處，口味獨特令人驚豔，還會不定時推出限定餐點，像是「伊式獅子頭」、「伊式斯羅諾夫牛肉」等只有這裡吃得到的稀有滋味。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁

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愛吃肉最推「烤沙朗牛肉串」、「微辣雞翅」、「燉小羊膝」等，堪稱補充蛋白質的最佳聖地，而料多會牽絲的「牛肉披薩」也受到許多人推薦，一定要趁熱吃；番紅花飯、燉菜更是經典中的經典，還有「鷹嘴豆餅」、「蘑菇濃湯」都非常值得一品。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁

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除了豐富的異國料理外，飲品與甜點也同樣擁有中東特色，如伊朗紅茶、伊朗鹹優格、波斯番紅花冰淇淋、番紅花鮮飲與甜粥等，大膽嘗試說不定能意外找到最愛的美食。而甜品中，「花生冰淇淋」呼聲最高，花生香氣濃郁，帶有花生顆粒吃起來層次更豐富，有前往探店千萬別錯過。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁

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不僅餐點很中東，餐廳內裝也十分Local，波斯地毯必不可少，還有許多銅器裝飾為餐廳增添異國氛圍，彷彿進到小時候聽過的奇幻故事場景裡，讓人有種瞬移到中東的錯覺。此外，以吃到飽來說，能以600多塊的實惠價格嘗到可以說是全台唯一的波斯料理專賣，CP值高又有置身異國的用餐體驗，因此有網友分享心得「每道料理的細節滋味和口感實在很令人著迷 一定會再二訪、三訪！」、「超推薦想嘗試不同的異國料理朋友們來吃！相信會有前所未有的感受」、「本來以為口味會不太合，結果很意外好吃！」。

圖／一千零一夜廚房粉絲頁

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一千零一夜廚房

地址：台北市松山區八德路四段618號2樓

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

訂位專線：02-2767-1661

吃到飽收費：每人599元＋10%；6歲～12歲300元＋10%；6歲以下免費

粉絲專頁：https://www.facebook.com/1001NightsKitchen