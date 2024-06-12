日本甜點師小山進：味覺能夠跨越國界

身為日本首屈一指的甜點大師，小山進日前低調來台進行食材產地考察。掌握空檔、安排一場專訪。雖然預先提供訪綱，但是過程中，小山進以自己獨有的節奏，分享自己成長的背景，因為他認為，先理解他的故事，就能明白他對甜點的想法。

1964年出生的小山進，過去曾經多次獲得「電視冠軍」優勝，也數次拿下法國「C.C.C」巧克力大獎。由他創立的「es koyama」，規畫有蛋糕店、巧克力店等區域，已是兵庫縣超人氣的甜點園區。

甜點創作的起源 來自母親的教育

不同一般的甜點主廚，小山進表示，自己沒有去歐洲學習甜點，也沒有在日本拜師學藝，自己甜點之路的源頭，其實來自自己的母親。從小，小山進就是看事情很深且具有實驗精神的孩子。面對如此個性，母親在成長的過程當中，給予他很大的創意發揮空間。此外，母親下廚時也會使用天然食材、用心烹調，培養出小山進的味蕾敏銳度。

也許母親沒有教他做甜點，但是當小山進成為甜點師之後，逐漸發現並確定，母親為他帶來「創造的自由度」、「味覺的敏感度」與「實驗的精神」等重要特質，成為自己製作甜點最重要的基礎。另外，父親的身分，也帶來小部分影響。

原來，小山進最初並沒有想當甜點師。他喜歡玩樂團、喜歡昆蟲，還有很多不同的嗜好，小山進說「我想當音樂家、陶藝師、電影導演」。小山進的父親是一名甜點職人，接觸到父親的甜點書籍之後，讓小山進對甜點產生不同的想法。「如果把我的興趣融入甜點創作中，甜點可以變得更有趣、可能性更大！」因此小山進決定成為甜點師，將全部的志向透過甜點呈現。

歷經在神戶海蒂甜點店的16年歷練之後，小山進在因緣際會之下，以甜點創作為核心，外圍包覆上其他的興趣，再結合自己的個性，創辦es koyama。在此，小山進徹底展現出過去累積的基礎與能力，並化身為多重身分，打造獨一無二的甜點王國。不過小山進也說，「最初只是想設立商品開發實驗室。但一不小心做太好，就變成現在這樣子了」。

多元興趣融合甜點 激發滿滿創意

在es koyama，從園區的規畫到產品的包裝，都是來自小山進本人的設計發想。因為喜歡音樂、想當導演，所以小山進曾攜手好友兼Mr.Children製作人小林武史，為巧克力創作音樂，甚至創作新的巧克力時，他會拍攝一部MV，讓顧客可以在發表會上，一邊品嘗新品，一邊欣賞MV。小山進也透露，因為喜愛昆蟲、讚歎上帝創作昆蟲時的多樣性，因此也激發出自己對甜點更豐富的想像。

小山進認為，自己沒有「歐洲學習甜點」的經驗，是相當重要的一件事，因為自己身上就沒有「把歐洲甜點帶回日本」的責任。而且自己對於食譜內容很有研究熱忱，喜歡發揮創意、愛實驗，因此讓他常會以更自由的態度去創作甜點，或是依照食譜配方，思考「如果調整奶油比例，會產生什麼樣的變化？」等實驗想法。同時，小山進也透露，自己不會刻意去記烘烤的時間與溫度，而是「跟烤箱對話」，透過觀察烤箱內的狀態，以自己的感受去調整。

台灣食材之旅 茶葉、水果令人印象深刻

與台灣的交流中，小山進對於台灣的「水果」與「茶葉」具有深刻印象，目前許多產品也運用台灣茶葉入饌。本次的台灣食材之旅，小山進重新認識台灣的芒果、巧克力、香草莢等多種食材，並且產生不同的想法。小山進表示，自己雖然在世界各地推出甜點，但不會因為當地人的喜好去調整口味。因為他認為「味覺能夠跨越國境」，所以只會推出自己喜歡的甜點。至於繼今年在台攜手家樂福，打造「青森紅玉蘋果派」之後，小山進未來還會在台灣再推出何種驚喜，也令人十分期待。