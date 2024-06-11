李多慧也愛的牛肉麵！ 西門町宵夜美食必吃「百元牛肉麵」 6／24起漲價

啦啦隊女神李多慧曾到訪過的西門町牛肉麵宵夜名店「富宏（荐豪）牛肉麵」，近日公告將從6月24日起漲價，小碗麵售價即將破百元，而資深媒體人黃揚明日前在臉書曾發文分享，表示洛陽街還有其他牛肉麵店跟進漲價！

圖／翻攝黃揚明臉書

媒體人黃揚明日前在臉書發文表示，位於洛陽街24小時全日營業的知名「富宏（荐豪）牛肉麵」近日在店面張貼預告，將自6月24日起漲價，牛肉麵、牛雜麵、綜合麵等品項各漲10元；牛肉湯麵、麻醬麵等品項則各漲5元。

他提到，目前該店牛肉麵大碗120元、中碗110元、小碗100元，此次是12年來的第4次漲價；調漲之後再也吃不到百元牛肉麵。至於洛陽街附近同行店家，也將同步跟進漲價，剩下2018年曾獲必比登推薦的「建宏牛肉麵」、3年前更名為「采宏牛肉麵」，目前尚未宣布是否漲價。

圖／翻攝黃揚明臉書

實際上，李多慧2023年10月也曾造訪過此店，並在店門口拍YouTube影片，當時她點了中碗牛肉麵和三份小菜，並對餐點讚不絕口。