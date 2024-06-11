還我「披薩界最無敵的餅皮」！達美樂「神級必吃菜單」有望回歸 外帶「大披薩249元起」到月底

達美樂最受歡迎「餅皮」即將回歸！達美樂披薩粉專開放許願，不少網友都大力敲碗「雙層吉心」餅皮回歸，引來品牌小編回應「快回來了」，還請大家再等等。

圖／達美樂提供

達美樂披薩粉專開放粉絲許願，徵集大家最希望回歸的披薩餅皮和口味，吸引許多人留言。其中，餅皮部分最多人敲碗「雙層吉心」，更有網友將其譽為「披薩界最無敵的餅皮」，針對這點品牌小編透露「雙層吉心快回來了」，還有「龍蝦舞沙拉」和有網友曾在官網看到的「丼飯」都有可能再度開賣。此外，也有人留言「炸雞腿超好吃的」令小編驚訝，雖然炸雞非達美樂所主打的品項，但仍默默擁有一批擁護者。

最多人敲碗「雙層吉心」餅皮回歸。圖／摘自達美樂粉絲頁

而在等待「雙層吉心」與其他經典美味回歸的同時，達美樂推出期間限定超殺優惠，6/30前，外帶經典四喜大披薩249元、招牌系列299元、極致系列349元等特惠限定價，一起邊吃披薩邊等敲碗成功的好消息吧。

圖／摘自達美樂粉絲頁

達美樂 優惠資訊

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