用新台幣支持！不輸日料店 新竹最有愛的「高CP值日式料理吃到飽」500有找 續點Ｎ次「老饕推薦菜單」一次看

吃高CP值吃到飽做愛心！只要500元，即可享用握壽司、手捲、炸烤物等多款日式料理無限吃，不光能大飽口福還能兼做公益，令不少到訪過的人直呼「太超值」、「超級好吃，水準之上」，更大讚「這樣的用餐體驗是無價的」。

圖／摘自Google地圖 網友子平子平

不輸日料店！位於新竹市東區的高評價餐廳「喜憨兒創作料理」為財團法人喜憨兒社會福利基金會所設立，有別於「喜歡你餐坊」竹北店以義大利麵、燉飯為主，「喜憨兒創作料理」新竹建中店主打日式料理吃到飽，吃得到咖哩飯、牛丼、日式炒麵、烏龍麵等主食，鮭魚握壽司、蝦卵軍艦和各式口味壽司、手捲，照燒雞腿串、烤鯛魚下巴、日式唐揚雞、起司可樂餅等烤炸物都很有水準，以500元餐費而言，十分超值划算。

圖／IG@shinenfoodie_授權

圖／IG@shinenfoodie_授權

饕客特別分享，「酥炸肥腸」口感香脆涮嘴還不油；「烤牛肉串」軟嫩肋條帶有肉汁；主食「日式炒麵」味道好，一口令人驚豔；甜點則有，水信玄餅、手工餅乾，還有飲料和冰棒能自取享用，特別值得一提的是，冰棒部分與在地冰店合作，大同814冰棒保留傳統好滋味，不論是花生、綠豆還是芋頭口味都非常順口。

圖／IG@shinenfoodie_授權

圖／IG@shinenfoodie_授權

除了料理口味好外，出餐速度快、份量足也是不少網友留下的評價。不僅能一次吃到多種日料獲得滿足感，還能從慢飛天使們的工作態度與接觸中感受到滿滿誠意，讓吃飯這件事變得格外有意義，更是心靈和味蕾的暖心饗宴。由於餐廳的高CP值吸引眾多饕客朝聖，加上近期人力短缺，建議想吃先訂位或致電詢問是否有位置喔！

圖／IG@shinenfoodie_授權

圖／IG@shinenfoodie_授權

喜憨兒創作料理 新竹建中店

地址：新竹市東區建中路55號

營業時間：11:30-21:00（週一公休）

用餐時段：午餐時段11:30-15:00、晚餐時段17:30-20:00

收費方式：平日午餐450元；平日晚餐、假日整天560元，另加10%服務費

電話：03 574 8134、03 574 8478

粉絲專頁：https://www.facebook.com/SEFUNHC2