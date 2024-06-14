「泰國美食節」大倉久和大飯店登場 抽獎得曼谷住宿及來回機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】大倉久和大飯店攜手曼谷大倉新頤酒店（The Okura Prestige Bangkok）及泰國觀光局（Thailand Tourism Division），於即日起至6/30在歐風館自助餐廳推出「泰國美食節」。隨著夏日炎炎逼近，對於炎熱氣候最佳的清爽解藥莫過於泰國料理，大倉久和特別邀請到大倉集團姊妹酒店曼谷大倉新頤酒店行政副主廚 Phuvadol Chanasenee 來台客座，為饕客們呈現一系列正宗且多元的泰國佳餚，活動期間內無需額外加價即可無限享用。

▲（左起）四面泰傳舞團舞者、曼谷大倉新頤酒店廚師團隊 Juntaaoommao Chanachai、歐風館自助餐廳主廚山本克哉、大倉久和大飯店總經理小田文雄、曼谷大倉新頤酒店行政副主廚 Phuvadol Chanasenee、泰國觀光局台北辦事處處長 Sarima Chindamat、亞洲航空總經理 Sam Wang、曼谷大倉新頤酒店廚師團隊 Chaihanam Kantanat、四面泰傳舞團舞者。 圖：大倉久和大飯店／提供

行政副主廚 Phuvadol Chanasenee 擁有豐富的國際烹飪經驗，足跡遍布澳洲及曼谷眾多知名餐廳，不僅曾任職於雪梨一帽餐廳 Mercado 及 Koi Dessert Bar 等地，也曾在曼谷的 Colonnade 餐廳擔任副主廚、於雪梨香格里拉酒店的 Café Mix 擔任主廚，他都以不懈追求和精緻手藝展現烹飪藝術，結合異國料理經驗與他對亞洲風味和技術的獨到見解。

▲泰國觀光局台北辦事處處長 Director Sarima Chindamat 致詞。 圖：大倉久和大飯店／提供

在此次「泰國美食節」，Phuvadol Chanasenee 帶來泰國菜五大菜系的精粹，從首都的經典菜餚到東北的辛辣美味、中部的溫和甜味，以及南部的海鮮風情，推出數十道包含熱菜、沙拉、湯品及甜點的泰式佳餚。熱菜有台灣人最愛的「蟹肉炒飯」、「打拋牛肉」、「烤雞肉沙嗲串」及「辣炒海鮮」、「椰奶雞湯」、「海鮮酸辣湯」，也於泰國美食節加碼推出如「椰汁紫米露」、「椰香班蘭凍」等風味甜品，讓喜愛泰式料理的饕客用味蕾旅行。

▲歐風館自助餐廳「泰國美食節」泰式料理辣拌鴨肉沙拉。 圖：大倉久和大飯店／提供

而除了泰國料理以外，歐風館自助餐廳精選料理區域，現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國濕式熟成冷藏特選肋眼鮮切牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝等，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，都是饕客喜愛的菜式。此外，最受歡迎的生食海鮮區域，則有鮮美天使紅蝦、北海道松葉蟹等無限供應。

▲歐風館自助餐廳「泰國美食節」泰式料理鮮蝦炒麵。 圖：大倉久和大飯店／提供

凡於「泰國美食節」活動期間在歐風館自助餐廳單筆消費每達2,500元，即可獲得摸彩券1張，以此類推，頭獎是曼谷大倉新頤酒店（Deluxe）豪華客房3天2夜雙人住宿（含每日2客早餐，價值新台幣42,000元）1名。另外，只要參加本抽獎活動之總人數達5,000人，頭獎即再加碼贈送「亞洲航空台北至曼谷來回機票（價值約新台幣45,000元）」，在炎熱的夏季享受開胃的泰式佳餚同時，順便贏得超級好禮犒賞自己及親友。

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