6月美食狂吃一波！ 30家up「端午連假餐飲優惠」 超商咖啡、手搖星巴克、速食麥當勞、火鍋燒肉、飯店吃到飽統統買1送1

6月美食盡情吃一波！ 端午節美食優惠整理，為大家一次集結超過30家以上的「咖啡、手搖飲、冰品、速食、餐廳、飯店、Buffet」等好康，包含各式品項的買一送一，美食計畫通快快開吃囉！

|飲冰品優惠|

●7-ELEVEN

即日起至6/10，推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式咖啡2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵（袋）買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等多元優惠組合。

6/7至6/9思樂冰全品項第2杯7折；霜淇淋全品項持icash2.0、icash Pay支付可享第2支半價；酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第2件半價，而6/10「酷聖石日」3oz系列冰淇淋第2件10元。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至6/10推出Fami!ce霜淇淋5支188元快閃優惠(不限口味)；Let’s Café及私品茶推出4組199元優惠組合，包含Let’s Café特濃經典美式咖啡6杯、特濃經典拿鐵5杯、私品茶55元系列6杯或65元系列5杯(每會員各限購2組，兌換期限至8/31)。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富即日起至6/10推出「粽夏端午」活動，活動期間指定商品特惠最低39元起；Hi café系列的特大杯冰冬瓜風味氣泡，原單杯售價55元，6/10前單杯優惠價39元。

即日起至6/25，萊爾富門市推出購買指定寶特瓶／鋁罐／鋁箔包商品任選滿2件，即可享「轉轉樂一夏」螢幕轉盤遊戲優惠一次，隨機折扣包含任2件0元、59折、69折、73折、79折、83折、89折等優惠。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart即日起至6/11推出「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」活動，至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1優惠。專屬雲端商城OKmall也同步推出「粽享咖啡」活動，同一期間，購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵享同品項買6送3、買20送12活動，再贈送OKpoint 555點。

圖／OKmart提供

●星巴克

星巴克至6/8止，完成SUMMER PARADISE夏日數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6/10，連假繼續喝優惠。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

星巴克最受歡迎的夏日體驗活動，即起開搶。圖/摘自星巴克粉絲專頁

●cama café

即日起至6/30，cama café推出一年一度的會員年中慶，只要下載cama café APP並完成註冊成為新會員，即可獲得cama café「全飲品10元折價券」10張。

圖／cama café 提供

●西雅圖咖啡

西雅圖咖啡連假、開工優惠，6/10(一)、6/11(二)的上午7:00至晚上20:00，連續兩天，西雅圖極品咖啡祭出全系列飲品享「第二杯半價」，同時寄杯指定飲品「美式咖啡、拿鐵」享買二送一優惠。

西雅圖極品咖啡於端午收假日、開工日皆有優惠。圖/西雅圖極品咖啡提供

●85℃

85℃全台門市自即日起到6/19推出三款指定飲品「酪梨奶蓋拿鐵、酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋青茶」，統統第二杯只要25元，平均一杯只要55元，營養濃郁滿分的酪梨飲，限現場購取，每人限購3組。

圖／85℃提供

●大苑子

大苑子端午節限定門市推出「愛文芒果冰沙 一杯7元」，6/10當日11:30開始發放號碼牌，中午12:00開始，限量50杯「愛文芒果冰沙(中杯)」搶購，每人限購1杯，詳細供應門市請參考大苑子官網，想喝手刀要快！

圖／大苑子提供

●清心福全

清心福全歡慶鳳山王生明店開幕週年祭出「買一送一」優惠，端午期間至6/10止，限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯優多綠茶「買一送一」。(每人限購一組；限「到店」消費，不適用於外送)

手搖飲示意圖。圖／清心福全提供

●五桐號

即日起至6/12，活動期間只要到五桐號門市購買​​蜜后春蘋，即可享有買一送一優惠！

圖／五桐號提供

●CoCo都可

CoCo特別應景推出「午時茶」限時優惠，凡於6/8至6/10期間，每日午時（11:00～13:00）到店購買紅、綠、青、輕烏龍等純茶系列，原價35元，統一優惠價20元，直接現省15元，每單不限杯數。另，自即日起至6/18也祭出2款人氣飲品「奶茶三兄弟」、「四季春青茶」，只要透過Uber Eats訂購，即享限時「大杯同品項買1送1」優惠。

「CoCo」特別應景推出「午時茶」限時優惠。圖／CoCo提供

●康青龍

即日起至6/18，只要在外送平台Uber Eats上訂購康青龍，限定飲品「紫果橙凍」、「貴妃茶王」、「金蘋百香」3款可享買一送一優惠， Uber One會員消費滿額再享85折！此外，即日起至6/11止，在康青龍龍來訂線上點餐限定推出，只要領券即可享有「胭粉芭梅」買一送一，領完為止。

圖／康青龍提供

●TEA TOP

即日起至6/25，TEA TOP歡慶19週年，推指定飲品「日月潭紅茶」原價大杯35元，可享優惠價19元開喝，限店內購買，每人限購2杯。

圖／TEA TOP第一味提供

●功夫茶

手作功夫茶自即日起至6/30，針對桃香與茶香完美並存的單品紅茶「蜜桃胭脂紅茶」推出現折5元優惠。須注意的是，以上優惠限來店、外送，不可合併使用，林口長庚、台中美村店無配合本次活動。

圖／手作功夫茶提供

●發發

療癒系優格飲「發發」，今夏以奇異果做為主元素，搭配上全新的「青蘋凍凍」，推出兩款全新飲品，慶祝上市自6/8至6/11，購買2杯「青蘋凍凍奇異果優格」或「青蘋凍凍奇異果茶」享88折優惠。

圖／發發提供

●Mister Donut

迎接國際甜甜圈日，Mister Donut 推4重優惠，即起至6/10期間，任選10入甜甜圈即可享有299元優惠價，加碼持悠遊付/卡付款，加贈一顆蜜糖波堤；即起於指定門市販售「甜蜜同享卡」，每張售價299元，內含299元價值禮物卡，再贈2入39元甜甜圈免費兌換券乙張，若於優惠期間使用甜蜜同享卡結帳搭配10入299元甜蜜優惠，等同於299元能帶走12顆甜甜圈；最後一重優惠則是現作飲品指定品項「檸檬四季青」及「蜂蜜四季青」可享買一送一優惠。

圖／Mister Donut提供

●COLD STONE

COLD STONE即日起至6/10限時4天於全門市祭出「冰淇淋第2杯50元」優惠，期間只要購買中杯以上冰淇淋，即可享同尺寸第2杯50元 ，且開放口味任選，但不含脆餅、桶裝，並以價低者為加購品項。

圖／COLD STONE提供

|美食優惠|

●麥當勞

即日起至7/9止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面輸入促銷優惠碼「FREE」，即可享大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買一送一優惠。

圖／麥當勞提供

●漢堡王

漢堡王祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1

圖／漢堡王提供

●肯德基

即日起至6/10，凡購買「端午歡聚桶餐」，能吃到6塊咔啦脆雞、4顆原味蛋撻、2份香酥脆薯，原價674元，優惠價399元！另外，即日起至7/1期間，外送消費滿199元再享3款買一送一，包含8塊上校雞塊（98元）、草苺起司冰淇淋大福(50元)、雞汁風味飯(45元)。

肯德基自5月28日起，三款端午限定套餐。圖／肯德基提供

●必勝客

即日起至6/30，必勝客PK雙饗卡會員只要登入APP，天天都有機會抽麻糬QQ球買一送一、大比薩買1送3優惠券。另外還有三個大比薩優惠888元，指定餐點加一元多一件副食優惠。

圖／必勝客提供

●頂呱呱

6/10前，頂呱呱迎端午推優惠套餐，「呱包歡聚餐」呱呱包2顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2支、阿勇雞塊2塊(附田園醬)、可樂系列(M2杯，特價369元；「呱包雙粽組」呱呱包2顆，特價99元；「呱包辣享組」辣味炸雞1塊、呱呱包1顆、可口可樂(M)1杯，特價129元。

圖／頂呱呱提供

●21世紀風味館

21世紀風味館推出最新「21熟客券」，即起至6/18，有5款人氣品項「買一送一」，包含時蔬雞汁飯、雪豆腐布丁、雞肉洋蔥圈、烤雞茸玉米濃湯及蜂蜜綠茶；另外，還有「21香草烤雞」加碼贈送「6隻酥炸小棒腿」只要530元。

圖／21世紀提供

●千葉火鍋

千葉火鍋全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉），自6/8至6/10推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字相同，例如林屈原、張原屈、屈中原皆符合資格，出示身分證文件，可享吃火鍋免費。若只對中1個字「屈」或「原」也有85折優惠。

圖／千葉火鍋提供

●馬辣集團

符合條件者，哞哞屋可享「雲林北港烏魚子吃到飽 」。圖／馬辣提供

馬辣集團6/1～6/30期間，２成人以上同行，其中１人身分證／健保卡／護照號碼含「１、６、８」任２碼（可重複，例如11、66），提前至少１日預訂並主動告知參加升級活動主動告知參加「６月升級活動」並出示證件，可享有：

．馬辣：選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤」吃到飽

．新馬辣：選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，則可享「九孔鮑魚」吃到飽

．新馬辣Plus+：選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝」無限吃到飽

．涮樂和牛鍋物：選擇指定方案「松阪豚和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖鮭魚握」每成人１份；選擇「極上雙和牛放題」可享炙燒焦糖鮭魚握吃到飽

．哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，即享「雲林北港烏魚子吃到飽」，加碼再送「BarRoyal德國氣泡酒」１瓶，限量500瓶

．夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。

．狗一下居酒食堂：全桌消費滿千元，即贈鮭魚毛毛蟲壽司乙份

馬辣針對符合條件者，升級「XXL東石蛤蜊吃到飽」。圖／馬辣提供

涮樂和牛針對符合條件者，可升級炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。圖／馬辣提供

●王品牛排

自即日起至7/14期間，到「王品牛排」用餐消費，手機號碼符合「1、7、6、3」任1碼，內用消費2客套餐，出示手機號碼畫面，即款待價值688元的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。

王品牛排的炙烤魷魚佐嫩煎干貝。圖／王品集團提供

●夏慕尼

自即日起至7/31，平日到全台「夏慕尼」內用消費2客套餐，出示任一象徵海洋的「藍色」物品，即享1份價值980元的「南法雙人海鮮盤」。

夏慕尼。圖／王品集團提供

●西堤牛排

「西堤牛排」從即日起到7/31，來店消費3客經典套餐，一起喊出「YA」並比「YA」手勢，就贈限量品牌野餐墊。

西堤牛排。圖/王品提供

●老井極上燒肉

老井燒肉竹北店自即日起至6/30推出「平日限定1元加購菜單」，平日11:00至17:00期間，凡點購一份套餐，即可用1元銅板價，加購一份竹北限定商品。週一提供麵非麵、週二則是韓風牛小排、週三為新竹摃丸、週四為豪華蒜蓉龍蝦石鍋釜飯、週五為韓風家鄉粥。

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

●柒息地串燒居酒屋

即起至6/11，人氣串燒柒息地推出限定優惠活動，「鯖魚、神醬雪花羊」內用或外帶買一送一（限購各一組），再特別加碼推出骰子遊戲「十八啦比大小」，到店裡挑戰店員，只要贏了就可以獲得一杯免費的shot！

圖／柒息地串燒居酒屋提供

|飯店.Buffet優惠|

●台北萬豪酒店

即日起至6/26，台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」活動，限定平日週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一人僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐1份，價格須加一成服務費。

圖／台北萬豪酒店Garden Kitchen提供

●台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，響應618購物節，自即起至6/30平日午餐，雙人同行出示「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠；此外，同一期間，憑大巨蛋中華職棒賽事票不分平假日用餐，午晚餐均可享兩人同行第二人餐費半價。

圖／六福旅遊集團提供

●長榮鳳凰酒店（礁溪）

即日起至6/30止，長榮鳳凰酒店（礁溪）只要兩人以上同行用餐，其中一位名字裡有「長、榮、鳳、凰」任2字者，本人可以免費吃桂冠自助餐廳(全時段)或煙波亭火鍋，名字若對其中1字者，也可享有5折優惠。