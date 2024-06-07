30公分厚切牛舌必吃！ 台中人氣「老井燒肉」首度北上信義區展店 進軍熱門美食愛好地

超夯人氣燒肉店要來台北了！ 成立於2014年的「老井極上燒肉」，一直在台中燒肉界必吃名店之一，其中以「30公分厚切牛舌」是每個饕客必嚐的夢幻燒肉口項，最新將於2024年暑假首次北上展店，選定的地點正是北市美食熱門餐廳聚集地之一，燒肉控們快列入筆記！

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

老井極上燒肉目前共有三間分店，2間在台中、1間在新竹竹北，這一回揮軍北上，第4間分店選擇在台北信義區開設新店，預計今年7月起試營運，地點就在信義區松仁路101號的B1，同個地方還有一蘭拉麵、刁民 酸菜魚等知名餐廳。

目前老井極上燒肉店內供應7種燒肉套餐，價格從1990元至9990元都有，其中元日全和牛套餐，更是每一位老饕一定不能錯過的頂級燒肉套餐。此外，「30公分牛舌」更需要於三天前預訂，由專業人員為消費者服務燒烤，舌尖有帶有嚼勁的Ｑ度，舌中帶有點油花口感，舌根帶著軟嫩且多汁的滋味，三種美味口感融合，絕不能錯過。

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

業者表示，主要是基於顧客需求的考量，多年來與顧客的互動交流顯示，大量台北顧客專程前往台中分店用餐，台北顧客已成為老井燒肉來店客群的前三名，故選擇在台北信義區開設新店面。

老井極上燒肉信義店

地址：台北市信義區松仁路101號B1F