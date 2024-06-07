南部人有自己的炸雞！台式潮流「YOU成炸雞」新推「神級炸全雞咖哩飯」 加碼「爆濃起司榴槤醬」銅板價嘗鮮
炸雞控嗨翻了！繼美式炸雞「POPEYES」、韓國「本村炸雞」陸續登台插旗台北，全台便掀起一股炸雞風潮。主打台式潮流炸雞的「YOU成炸雞」推出「神級炸全雞咖哩飯」應戰，加碼再推「起司榴槤醬」，邀請速食控一嘗沾醬炸雞的涮嘴魅力。
南部人不用羨慕！迎接新一波炸雞旋風，千葉集團旗下潮流炸雞品牌「YOU成炸雞」全新推出皮脆又會爆汁的「神級炸全雞咖哩飯」，以獨家炸法鎖住鮮美雞汁，扒開的瞬間有如雞汁瀑布，搭配帶有辛辣滋味的濃郁咖哩醬，越吃越香。6/30前，還有嘗鮮價299元（原價339元），沒有人能拒絕炸雞跟咖哩的神仙組合吧！
此外，「YOU成炸雞」除了招牌韓式炸雞、脆皮炸雞和義式烤全雞等美味雞料理外，還有「韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香」等5款口味沾醬，最新加碼推出以榴槤界愛馬仕熬製的超濃「起司榴槤醬」，選用馬來西亞進口貓山王榴槤，與帕瑪森起司慢火細煮，趁熱吃超驚豔。即日起至6/30，凡購買裹醬炸雞系列即可以58元加價換購「起司榴槤醬」，榴槤控手刀開吃。
不僅如此，現在只要加入YOU成Ocard會員，即享週一至五超殺優惠，像是雞排第二片5折、199元烤半雞、20隻沾醬炸雞399元等，炸雞控可別錯過囉。
YOU成炸雞
地址：高雄市鼓山區大順一路115號A館地下二樓（高雄義享天地）
電話號碼：07 556 8935
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