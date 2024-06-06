一個人吃鍋最超值！ 海底撈最強「299元套餐」哈根達斯無限吃 週末限時全單88折優待

鍋控一定要追！ 想精省品嚐人氣「海底撈火鍋」，別錯過最新限時推出的「單人套餐優惠」，只要於平日前往海底撈台中廣三店享有299元優惠價、海底撈台北慶成店用餐則是399元優惠，除了有肉品可選、供應鮮蔬綜合拼盤，還有小菜、水果、甜點以及哈根達斯冰淇淋統統無限供應！

圖／摘自海底撈火鍋臉書

愛吃火鍋的朋友，別錯過這個超級優惠，海底撈「台中廣三店」自即起至6/30推出週一至週五18:00前的平日單人套餐優惠，只要299元不含鍋底，即可享有肉品半份(撈派巴沙魚片、撈派雞腿肉、梅花豬、精選肥牛四選一)、豐富菜盤和白飯各一份，以及自助吧可享用小菜、水果、甜湯、哈根達斯冰淇淋吃到飽。

圖／摘自海底撈火鍋臉書、UDN小編拍攝

海底撈「台北慶城店」也同步祭出優惠，推出平日限定的單人套餐，優惠價399元，同樣有肉品半份(撈派巴沙魚片、撈派雞腿肉、梅花豬、精選肥牛四選一)、豐富菜盤和白飯各一份、自助吧無限供應，不同的是套餐還含四宮格湯底1格，可選三鮮鍋底、番茄鍋、姬松茸菌湯、或清油麻辣火鍋(外加30元)。

三重好康再加碼，平日限定「生啤買一送一」(週一至週四 22:00-03:00)、週末派對限時90分鐘用餐享「全單88折優惠」(週五 17:00-02:00、周六日 11:00-02:00)。