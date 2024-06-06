5大優惠券先領！ 麥當勞5大夯品「買一送一」 三重起司「雙牛堡、脆豬堡」限時1個月回歸快開吃

麥粉們手刀追起來！ 麥當勞驚喜推出「微牽絲起司堡」系列美味回歸，同時祭出多重好康優惠，除了有麥當勞全球版APP最新推出的「5大優惠券」可先領取，更有歡樂送「5大夯品買1送1」，輸入專屬優惠碼即可享有，好康吃一波！

麥當勞全球版APP最新推出了5大優惠券中，有早餐時段的大麥克特價65元、勁辣香雞翅44元，以及得來速限定的10塊原味麥克雞塊套餐現折10元等，限時優惠至6/9止。另外，6/7前每日晚間6時至9時還有99元超值晚餐券。

麥當勞全球版app每週提供優惠券(示意圖，非本周優惠品項)。圖／麥當勞提供

麥當勞歡樂送自即日起至7/9止，連續祭出歡樂送「5大品項買1送1」，凡活動期間使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤（冰／熱）任選「同品項買一送一」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

圖／麥當勞提供

圖／麥當勞提供

「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」也同步驚喜回歸，選用整塊艾登起司製成的微牽絲起司排，炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，再蓋上黑色墨魚麵包，三重濃起司交織的每一口都能吃到濃濃起司香。

圖／麥當勞提供

另外，由全民男友許光漢代言的麥當勞蜂蜜系列飲品，使用蜜蜂工坊嚴選100%真蜂蜜，融合濃郁龍眼蜜及清甜荔枝蜜，擄獲麥粉的心！自即起至7/9更提供限時優惠價，購買超值全餐、早餐套餐，即享配餐飲料升級蜂蜜系列「蜂蜜紅茶（冰）」、「蜂蜜奶茶（冰/熱）」只要10元起的限時優惠價。

圖／麥當勞提供