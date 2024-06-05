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排隊等30分鐘都值得！退休閒不住 東區「高CP值飯糰攤」重出江湖 又吃得到銅板價「隱藏版」了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／上順興香Q飯團！粉絲頁、摘自Google地圖 網友Kenyuu分享
圖／上順興香Q飯團！粉絲頁、摘自Google地圖 網友Kenyuu分享

東區5星飯糰回歸！台北東區「台式早餐」排隊名攤重出江湖，用親民的價格就能吃到真材實料的飯糰與香氣四溢的蔥油餅，是不少附近上班族開啟元氣早晨的幸福能量。現在傳出好消息！老闆將於6月底回歸再開店，懷念好味道的朋友小本本拿出來，新店址和開幕日快筆記。

圖／上順興香Q飯團！粉絲頁、摘自Google地圖 網友jay chien分享
圖／上順興香Q飯團！粉絲頁、摘自Google地圖 網友jay chien分享

東區知名的飯糰專賣「上順興香Q飯糰」自去年7月老闆宣布退休熄燈，引發不少老主顧不捨，即便吃不到了也會到Google評論留下5星好評與懷念好味道。經過近一年時間，店家宣布將於6/24重出江湖，再度開業販售令人想念的高CP值「飯糰、蔥油餅」，值得注意的是，開業地點有更動，改至基隆路一段上，詳細地址請見下方資訊。

圖／摘自Google地圖 網友Kenyuu分享
圖／摘自Google地圖 網友Kenyuu分享

對於即將能重溫好滋味，不少饕客都嗨起來，直呼「太棒了」、「又可以吃隱藏版飯糰了，讚」、「開門就去買」表示支持，甚至有人差點迫不及待就要直接衝過去，看出店家的人氣仍不減。

圖／摘自Google地圖 網友Jacky Huang Szu Han分享
圖／摘自Google地圖 網友Jacky Huang Szu Han分享

「上順興香Q飯糰」先前在東區巷弄飄香，許多人都推薦隱藏版「包飯糰料的加蛋蔥油餅」，以及二合一「蔥油餅包飯糰」，對有選擇困難者十分友好，且味道廣受好評不怕踩雷，就等著開幕後衝一波囉！此外，店家開幕籌備中，門口也已掛上紅布條，只要打卡按讚或消費滿200元即贈大杯飲料喔。

圖／上順興香Q飯團！粉絲頁
圖／上順興香Q飯團！粉絲頁

上順興香Q飯糰

開幕日：2024/6/24

地址：台北市信義區基隆路一段53號1樓

營業時間：暫定週一至五6:30-12:30

粉絲專頁：https://reurl.cc/RqDr2x

最新價目表。圖／上順興香Q飯團！粉絲頁
最新價目表。圖／上順興香Q飯團！粉絲頁

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CP值 上班族 台北東區 排隊美食 早餐 熄燈

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