穿抹茶綠「加1元多1杯」！ 陶板屋、品田牧場聯名「一〇八抹茶茶廊」 免出國吃6款夢幻抹茶新品
抹茶控不能錯過！王品集團旗下「陶板屋」與「品田牧場」，自6/6起至8月底，與日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」聯手推出年度最強6款抹茶聯名新品，於聯名期間在兩品牌共51間門店限時提供。
和風料理店「陶板屋」可以品嚐到「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」，這道料理將抹茶入麵，滑順細緻並散發淡雅茶香，搭配酥脆炸蔬菜與大蝦天婦羅，創造出日本經典美味。另外，套餐還包含期間限定甜點「一〇八宇治抹茶濃布丁」與飲品「一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾」，前者濃郁抹茶布丁撒上抹茶粉及白巧克力，搭配蜜紅豆苦甜交織，後者以京都宇治產的一番茶與鮮乳結合，口感綿密茶香四溢。
日式豬排專門店「品田牧場」則推出的3款聯名菜色，「厚切腰內一〇八抹茶綠」選用柔嫩多汁的腰內肉，油炸至金黃色外酥內軟，搭配抹茶起司醬、抹茶鹽及招牌豬排醬，並附贈聯名限定甜點「一〇八宇治金時奶酪」，也可升級成「一〇八抹茶日和聖代」。前者在絲滑抹茶奶酪上澆淋香濃抹茶蜜再妝點蜜紅豆，後者則將抹茶粉加入牛奶霜淇淋，散發濃郁茶香。
此外，7月底前，只要身穿著「抹茶綠色系」服飾或配件到陶板屋消費2客套餐，即可用1元加購「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」1份；在品田牧場內用套餐則可享受甜點換購「一〇八抹茶日和聖代」再加1元多1杯，快揪抹茶控們一起加入這波抹茶聯名盛典吧。
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