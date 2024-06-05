快訊

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆買半價美味！必勝客週末限定「13吋大比薩半價」，還有雞翅0元免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自必勝客臉書粉專
圖／取自必勝客臉書粉專

週末一起與好友分享優惠美食吧！必勝客推出超值優惠，13吋大比薩只要半價！八種口味任你選，更有全新口味「火辣墨西哥肉肉」，香辣墨西哥辣椒搭配美式臘腸和香酥雞，口感絕佳。現在還有雞翅免費吃活動，一起來瞧瞧！

圖／取自必勝客臉書粉專
圖／取自必勝客臉書粉專

推出半價的八種口味包括經典的夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員與最新的火辣墨西哥肉肉，週末快揪團來品嘗，絕對是2到3人的聚會首選！另加碼驚喜，酥炸嫩雞球只需$69元！立即訂購，享受這美味盛宴。請注意，6/8、6/9國定假日不適用此優惠。

圖／取自必勝客臉書粉專
圖／取自必勝客臉書粉專

此外，6月為雞翅控準備了驚喜！必勝客推出「Happy WingsDay」，在6/5、6/12、6/19的14:00-16:00，前往指定門市即可免費獲得一份霸王功夫雞雞翅，每店限20名，10000份免費送真的是要早點排隊搶得先機！

圖／取自必勝客臉書粉專
圖／取自必勝客臉書粉專

現在趕緊鎖定離你最近的必勝客門市，享受這次超值優惠與免費雞翅的美味饗宴。這是您不容錯過的機會，立即行動吧！

編輯推薦

必勝客

相關新聞

連3天送雞翅！韓國「本村炸雞」首登台　進駐微風北車

來自韓國、曾被評為「紐約最美味炸雞」的「本村炸雞」，將於6月6日正式插旗台北車站微風廣場，開設全台首間門市。店內提供有本...

排隊等30分鐘都值得！退休閒不住 東區「高CP值飯糰攤」重出江湖 又吃得到銅板價「隱藏版」了

東區5星飯糰回歸！台北東區「台式早餐」排隊名攤重出江湖，用親民的價格就能吃到真材實料的飯糰與香氣四溢的蔥油餅。現在傳出好消息！老闆將於6月底回歸再開店，...

爆買半價美味！必勝客週末限定「13吋大比薩半價」，還有雞翅0元免費吃

週末一起與好友分享優惠美食吧！必勝客推出超值優惠，13吋大比薩只要半價！八種口味任你選，更有全新口味「火辣墨西哥肉肉」，香辣墨西哥辣椒搭配美式臘腸和香酥雞，口感絕佳。現在還有雞翅免費吃活動，一起來瞧瞧！

穿抹茶綠「加1元多1杯」！ 陶板屋、品田牧場聯名「一〇八抹茶茶廊」 免出國吃6款夢幻抹茶新品

穿抹茶綠「加1元多1杯」！ 陶板屋、品田牧場聯名「一〇八抹茶茶廊」 免出國吃6款夢幻抹茶新品

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江...

必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣！ 加碼送吊飾、抽雙層巴士之旅

不斷挑戰比薩極限的「必勝客」，即日起與「庫洛魔法使」夢幻聯名，推出全球唯一「夢之鑰匙芝心比薩」，還有超萌「小可包」同步登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。