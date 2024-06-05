爆買半價美味！必勝客週末限定「13吋大比薩半價」，還有雞翅0元免費吃

週末一起與好友分享優惠美食吧！必勝客推出超值優惠，13吋大比薩只要半價！八種口味任你選，更有全新口味「火辣墨西哥肉肉」，香辣墨西哥辣椒搭配美式臘腸和香酥雞，口感絕佳。現在還有雞翅免費吃活動，一起來瞧瞧！

圖／取自必勝客臉書粉專

推出半價的八種口味包括經典的夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員與最新的火辣墨西哥肉肉，週末快揪團來品嘗，絕對是2到3人的聚會首選！另加碼驚喜，酥炸嫩雞球只需$69元！立即訂購，享受這美味盛宴。請注意，6/8、6/9國定假日不適用此優惠。

圖／取自必勝客臉書粉專

此外，6月為雞翅控準備了驚喜！必勝客推出「Happy WingsDay」，在6/5、6/12、6/19的14:00-16:00，前往指定門市即可免費獲得一份霸王功夫雞雞翅，每店限20名，10000份免費送真的是要早點排隊搶得先機！

圖／取自必勝客臉書粉專

現在趕緊鎖定離你最近的必勝客門市，享受這次超值優惠與免費雞翅的美味饗宴。這是您不容錯過的機會，立即行動吧！