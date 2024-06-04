無菜單小吃價格惹議！ 雲林擔仔麵「2麵 1沙拉 1炒菜」竟要1680元 老闆：新鮮海產全客製

小吃麵攤結帳竟破千元！ 一位網友上網抱怨，她日前前往西螺一家麵攤用餐，詢問店家沒提供菜單，點了2碗麵、一份沙拉、一份炒菜竟花了1680元，讓她當場驚呆。對此，店家也後續做出回應。

一名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，假日到雲林西螺一間路邊一間麵攤用餐，先是詢問老闆有沒有菜單，結果老闆表示沒有，「想說一個麵攤能多貴，結果原來有鬼，難怪沒菜單，東西還很難吃，整個感覺真的很差，2碗麵一份沙拉一份炒菜1680元」，而其中光沙拉就要1280元，聽完價格她霎那間頭好暈。

圖／翻攝爆料公社公開版臉書社團

貼文一曝光後，網友紛紛留言「真好賺」、「這盤是什麼」、「無菜單料理也不敢這麼玩」、「沙拉1280，2碗麵+1份炒菜也要400，好扯」；Google評論不少人也給一星負評，主要爭議點都是「沙拉」，有人點了「3碗滷肉飯、2碗擔仔麵、1份骨仔肉及1份沙拉」就要1850元；還有顧客點了1大1小的擔仔麵只要110元，但加了1份沙拉總價就高達1190元，讓不少吃過的顧客留言遇到黑店。

圖右／翻攝Google評論 網友Aki Kuo分享

根據《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該店報導，店家名稱雖寫「台南擔仔麵」，但除了滷肉飯與担仔麵，主要賣的是日式料理類與新鮮海產快炒，而該店確實沒有設定固定菜單，該上多大份全憑老闆直覺目測人數直接製作。

老闆表示，不知道被人爆料，他開店35年，本來賣擔仔麵，之後增加品項，鮮蝦、螃蟹、當日鮮魚、蛤蜊、章魚等海鮮都吃得到，均為以當天採購的新鮮貨備料，因此價格浮動，熟客也都習慣了。

針對顧客抱怨價格問題，老闆說，當下他確實沒有主動報價，但開店以來就堅持「新鮮、好吃、乾淨、好態度」，對於客人當場詢問都是有問必答，結帳時一定會告知價格細項，他喜歡跟客人討論客製，就怕客人說「你處理就好」又被說黑店，而未來仍舊會以無菜單模式經營。