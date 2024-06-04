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經營將近一甲子！ 北海岸知名「萬里豆漿伯」宣布6／11停業 在地人不捨：求公開蛋餅秘方

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
人氣早餐店「萬里豆漿伯」公告歇業。圖／翻攝自Google街景、萬里新聯盟臉書社團
人氣早餐店「萬里豆漿伯」公告歇業。圖／翻攝自Google街景、萬里新聯盟臉書社團

在地經營近一甲子的名店要消失了！ 新北市萬里區人氣早餐店「萬里豆漿伯」，招牌粉漿蛋餅，配上半熟蛋油飯，不僅是萬里人從小吃到大的味道，也是遊客慕名而來的必訪之地。然而，老闆日前在臉書社團「萬里新聯盟」中宣布退休，將在6/11結束營業，網友紛紛表達不捨！

「萬里豆漿伯」早餐店。圖／翻攝自Google街景
「萬里豆漿伯」早餐店。圖／翻攝自Google街景

這家人氣早餐店「萬里豆漿伯」是不少人到新北市萬里北海岸夜衝或遊玩，都會造訪的庶民美食。老闆2年前就曾在2022年5月時於臉書社團「萬里新聯盟」發文透露，他開刀後體力就大不如前，加上兒女接手意願不高，有意收掉早餐店。

今年5月底老闆再度於社團發文，「感謝大家的支持與愛護，將在6月11日結束營業，6月10日是豆漿伯店的最後一天，感謝大家長期以來的照顧與支持，十二萬分的感謝。」

退休消息一出，在地網友紛紛留言表達不捨，「感謝有你，辛苦了」、「好可惜又少了一項選擇」、「真是捨不得！從小吃到大，是該休息了」、「謝謝您一家的付出，萬里鄉親們以您們為榮」、「好可惜喔，但還是要好好休息，老闆娘愛你唷！」、「求老闆公開蛋餅秘方」。

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