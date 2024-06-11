石頭火鍋大比拚！三大品牌鍋物餐點口味、性價比美味大揭密

台灣人愛吃鍋，不分白天夜晚、春夏秋冬，總會想來份用料實在、湯鮮味美的鍋物作為正餐選擇，其中又以經典不敗的「石頭火鍋」最受饕客追捧，製作有別於一般火鍋，各式配料在饕客面前爆香熱炒，最後澆淋上高湯，飄散出陣陣香氣，搭配各式肉品時蔬，簡直太完美了！各大品牌的石頭火鍋與其餐點內容又有什麼差別呢？文章中讓你清楚了解三間最具代表性的鍋物品牌，他們各自的特色與優點吧！

▲由專業服務人員將各式食材、佐料放入鍋中現炒，是石頭火鍋的一大魅力。

目錄：

│狂一鍋

│萬客什鍋

│築間

│狂一鍋

以299元就能享有澎派自助吧吃到飽，並獲得網路票選10大必吃台式火鍋品牌─狂一鍋，主打台灣小吃結合火鍋湯底，將排骨酥、鹹湯圓、生炒花枝、魷魚螺肉蒜等經典口味，搭配由台菜王子「黃景龍」主廚調製黃金比例湯頭，調配出鹹香宜人、風味無窮的台味鍋物。除此之外，湯鮮味美的「爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋」、「藥燉大雞腿鍋」將石頭火鍋的魅力發揮到淋漓盡致，經過炒製作的肉品與佐料，讓湯頭的鮮味更上層樓！

▲人氣No.1的「功夫排骨酥鍋」好吃的祕密在於真材實料，排骨必須事先提前醃漬後，每天手工現炸，讓排骨酥呈現金黃酥脆的口感，肉質扎實彈牙、肉香濃郁，至開幕以來的總銷量可疊出200座的101大樓！可見其人氣之高。

▲湯鮮味美、料好實在的「爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋」，添加米酒增香提味，讓湯頭更加溫潤醇厚。

鍋物除了搭配各式優質肉品、海鮮外，自助吧更是一大特色，虱目魚滑、火鍋料、蔬菜、霜淇淋、飲料均採自助式吃到飽，多達30種食材任你吃，品質維持品牌一貫的水準，讓顧客能夠盡情享受鍋物的美味！

與坊間鍋物不同之處在於融入了獨特的「台式小吃」元素，不僅能做成特別的風味鍋物，作為單點也是一絕，招牌功夫排骨酥、鳳梨蝦球、爆炒三鮮等經典台菜，現點現做風味滿分！適合帶外國朋友前來體驗台式鍋物與料理的獨到之處。

「狂一鍋」最大的特點在於高性價比的餐點價格與融入台式小吃元素的鍋物口味，讓石頭火鍋呈現出不一樣的風采，加上多樣化的自助吧品項、優秀的桌邊服務，使得用餐體驗更加昇華，對於家庭客、小資族、外國客而言，會是絕佳的鍋物選擇。

│萬客什鍋

從台中起家的老字號鍋物品牌【萬客什鍋】，以香氣醇厚、味道溫和的湯頭深得饕客喜愛，招牌「燒酒烏骨雞鍋」更是冬天進補首選鍋物，搭配品牌超人氣「麻油炸蛋」一同享用，多層次風味讓人直呼過癮！品牌提供近40種台式鍋物品項，每一款都極具特色，滋味令老饕們深深沉醉！

▲燒酒烏骨雞鍋。豪邁加入整瓶19度香醇米酒，米酒、麻油、烏骨雞、中藥材等養生食材經過炒製後，將風味徹底釋放，使得湯頭溫潤順口，充滿雞肉的鮮甜與藥材的清香，香醇滋味實在妙不可言，讓人一吃成主顧！

▲麻油炸蛋放在湯中浸泡幾秒，讓雞蛋散發中藥與雞湯的風味後，沾點椒鹽一同享用，一吃就著迷的新吃法廣受饕客喜愛。

店家餐點以套餐跟單點是為主，套餐價格落在300-500元間，每一份鍋物皆附有綜合菜盤、附食、主餐跟甜點，並提供飲品、醬料自助區，部分分店還有霜淇淋、冰沙可享用。品牌鍋物口味豐富，歷久不摔的超人氣石頭爆炒鍋、燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋系列三大系列外，還有牛奶起司鍋、酸筍爆炒鍋、川味麻辣鍋、藥膳蔬食鍋等多元選擇，樸實卻又充滿幸福感的用餐體驗，依舊保持超高人氣。

除此之外，店內還有滷肉飯、麻辣鴨血、老皮嫩肉、麻油炸蛋等熟食，以及各式火鍋料一應具全，搭配湯底一同享用風味更足！品牌另一大特色就是營業時間長，讓饕客不論是中午或是凌晨，都能來此享有美味滿分的鍋物，不論是單人用餐或是多人聚餐皆合適。

▲吃飽喝足想來份甜點，店家還有大家童年回憶裡的小點心白糖粿、炸年糕可供挑選。

「萬客什鍋」特色在於豐富的火鍋品項，味道走懷舊純樸的溫和口味，並將台式料理研發改良，帶給饕客們滿滿的驚喜，套餐供餐模式與各式熟食小點，陶醉在熟悉的台灣味的同時，又能吃出不一樣的新鮮感。

│築間

全台間數破百知名連鎖鍋物品牌「築間」，將海鮮與石頭火鍋湯底調配出獨家口味，並研發出多達14種經典湯底，搭配海鮮、肉品以及私房小菜，大大提升餐點豐富度，每次前來都能有不一樣的搭配組合，不定期還會推出期間限定鍋底與菜色，滿足挑嘴的你。

▲圖片來源：築間餐飲集團。

品牌餐點可選擇單點鍋底或是套餐的形式，套餐價格從400元起，會提供優質肉品或海鮮，以及澎派菜盤，部分分店則會提供蔬食自助吧，不論你是小鳥胃或是大食客都能盡情大淡鍋物的美味。源自基隆的「築間」，對於海鮮品質特別講究，不僅擁有獨立海產供應列，漁獲品質新鮮看得見，搭配湯頭味道更是一絕！

▲招牌石頭鍋。以麻油爆香洋蔥、蒜頭、香菇等配料，搭配獨家比例調配的鮮美湯底，讓每口湯都自帶獨特尾韻與香氣。（圖片來源：築間餐飲集團。)

▲濃蝦香淬石頭鍋。近期新品鍋物，將石頭鍋風味再昇華，以經典北港黑麻油爆炒蝦子、洋蔥、蒜，當精準的火侯煸出蝦油，富含濃濃蝦味的濃厚湯底，充滿大海的鮮味，蒜香麻油香緊隨其後，讓人驚艷不已。（圖片來源：築間餐飲集團。)

「築間」石頭火鍋在基底湯頭下足功夫，將其與品牌引以為傲的海鮮結合，使其口味能與眾不同，豐富的單點配料與海鮮肉品品項，雖然價位偏高，但食材品質看得見，也讓品牌名聲足以遍及全台，適合與家人、朋友共同前來聚餐。

▲圖片來源：築間餐飲集團。





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