CP值超過100分！台北「早午餐排隊名店」回歸了 吃貨激推「柔軟吐司、酥脆菠蘿」外國人也跟風搶外帶

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／饗旅粉絲頁、摘自Google地圖 網友小波甜甜圈
圖／饗旅粉絲頁、摘自Google地圖 網友小波甜甜圈

排隊早午餐回歸！經過近2個月裝修後，台北高CP值早午餐名店將於6/3起全新開幕，同步推出新菜單，好消息曝光引發老主顧歡呼「感覺更讚了」、「終於終於」，又可再度回味想念的好滋味。

圖／饗旅粉絲頁
圖／饗旅粉絲頁

鄰近台北車站的超人氣早午餐「饗旅」是間以高CP值出名的排隊名店，免100元也能吃地元氣滿滿。該店自3月中旬暫停營業進行裝修，終於宣布將在6/3重新開幕，並同時推出全新菜單吸引網友目光，等不及前往大快朵頤一番。

圖／摘自Google地圖 網友Yu
圖／摘自Google地圖 網友Yu

台北排隊早午餐「饗旅」門口時常出現候位人潮，豐富的早午餐搭配與美味程度吸引不少人探店打卡，不光是台灣人會造訪，就連外國人也會慕名外帶。網友激推「法式吐司」、「菠蘿漢堡」，吐司柔軟吃得到牛奶香氣，菠蘿酥脆超涮嘴，一次征服麵包腦袋。而喜歡豐盛餐盤的朋友也有各式早午餐選擇，不僅營養美味，顏值也超高，一上桌就令人驚豔，忍不住拿出手機先拍。

圖／摘自Google地圖 網友• impenny
圖／摘自Google地圖 網友• impenny

「饗旅」在Google有近2,000則評論，總體拿下4.7高分，有網友留下「現做的美味口感很滿意」、「第一次與友人一起來吃，就直接愛上耶！」、「整體絕對超過一百分」等真實評價，而新菜單又會有哪些必嘗好味道十分值得期待，早午餐控準備衝一波啦。

圖／摘自Google地圖 網友小波甜甜圈
圖／摘自Google地圖 網友小波甜甜圈

圖／摘自Google地圖 網友Nina N
圖／摘自Google地圖 網友Nina N

饗旅

開幕日：2024/6/3

地址：台北市中山區天津街18號

電話：0225310880

粉絲專頁：https://www.facebook.com/missyou0214

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