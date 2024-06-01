6／4正式開賣！ 必勝客「庫洛魔法使比薩」搶先曝光 再抽小櫻魔法巴士之旅
無極限的人氣速食品牌「必勝客」又有新作了！繼先前與進擊的巨人動漫聯名好評後，近日又傳出將和知名少女動漫「庫洛魔法使」聯名，這計劃在早先就被必勝客員工曝光，官方原表示6/4才會正式公開，沒想到今(6/1)日官方粉專已搶先公布，這回庫洛魔法使的「必勝魔法套餐」，預計6/4於PK APP限量開賣，還有機會抽中特別的「魔法巴士之旅」，粉絲們快追起來！
必勝客聯名庫洛魔法使的「必勝魔法套餐」，官方粉專搶先公布的內容含有魔杖變身的「夢之鑰匙芝心比薩」、畫有小櫻的「限定款比薩外盒」、內餡有抹茶紅豆的「小可包」，以及4款限量隨機出貨的「必勝魔法吊飾」，整體套餐售價749元。
除了「必勝魔法套餐」預訂6/4於PK APP限量開賣外，再丟出一大驚喜，6/10前訂購必勝魔法套餐的消費者，還有機會抽中「必勝魔法巴士」之旅，1人中獎、2人同行，限額48組。
據活動網頁及粉專公布照片來看，魔法巴士將由觀光巴士改裝，巴士外觀將佈置滿版的必勝魔法套餐彩繪圖案，巴士裡還會出現主角們的人型立牌，讓小櫻的粉絲們盡情合影留念，開賣日期快筆記準備試手氣囉！
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