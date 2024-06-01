6月速食優惠！ 21Plus「買烤雞送炸雞」　foodpanda「超殺優惠碼」集合包 漢堡王、達美樂買1送1統統有

速食控最愛的美食優惠來了！即將迎接端午連假，21Plus首度大放送推出買烤雞、送炸雞優惠，再推21熟客券買1送1、第2件半價讓荷包超省。懶得出門也有foodpanda 外送平台限定「超殺優惠碼」集合包，統統讓你精省開吃一波！

圖／二十一世紀提供

21Plus、21世紀推招牌人氣王端午節優惠，即日起至6/18，連續19天不間斷、不限量優惠，只要買用21種天然香料醃製的鮮嫩多汁「香草烤雞」，加碼贈送「6隻酥炸小棒腿」，同時能吃到原味小棒腿與期間限定避風塘風味小棒腿，只要530元就一次享有整隻烤雞加半半小棒腿，讓速食控超滿足。

同時，即日起至6/18期間「21熟客券」同步登場，時蔬雞汁飯、蜂蜜綠茶、雞蓉玉米濃湯、雞肉洋蔥圈等都能自搭選買一送一，還有經典烤半雞也同享第2件半價優惠。

圖／二十一世紀提供

圖／達美樂提供

此外，6月限定的外送平台foodpanda「超殺優惠碼」也同步登場，除了速食控必追的漢堡王、達美樂買1送1，手搖控也要喝CoCo珍奶第2杯10元喝等好康，超殺優惠碼一口氣統統快收。

需提醒大家，部分優惠需輸入優惠碼、部分為免優惠碼可享，皆須為線上付款才可使用，可能出現部分分店不適用情形，數量有限、兌完為止。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

◎品牌精選優惠

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六吃麥當勞」，即可享「麥當勞下單滿339元打85折」，最高現折100元，每人限用1次。

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「週二星享日」，每周二可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠。

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六必勝客」，即可享「必勝客下單滿200元現折30元」優惠。

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六紙包麵」，即可享「Pasta Hut下單滿200元現折30元優惠」。

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六功夫雞」，即可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折60元」優惠。

．即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六吃比薩」，即可享「必勝客披薩專賣店下單滿350元現折20元」優惠。

．自6/12至6/25，凡輸入優惠碼「快六喝星巴克」，即可享「星巴克下單滿299元打85折」優惠，最高現折80元，每人限用1次。

．自即日起至6/19，凡輸入優惠碼「快六吃漢堡王」，即可享「漢堡王下單滿300元現折50元」，每人使用無上限。

．自6/10至6/24，凡輸入優惠碼「快六啃德基」，即可享「肯德基下單滿369元現折50元」優惠。

．自6/10至6/24，凡輸入優惠碼「快六啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿299元現折30元」優惠。

．於6/10、6/17、6/24，凡輸入優惠碼「週一肯德基」，即可享「肯德基下單滿299元打8折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

圖／肯德基提供

．即日起至6/30，免優惠碼可享「必勝客指定新上市大比薩（4口味）下殺299元吃」。

．即日起至6/30，免優惠碼可享「必勝客小比薩同口味買1送1」優惠，口味包括和風章魚燒、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福。

．即日起至6/30，免優惠碼可享「達美樂全尺寸披薩買1送1」。

．即日起至6/30，免優惠碼可享「達美樂經典四喜大披薩優惠價 329元」。

．6/11免優惠碼可享「星巴克特大杯冰美式」或「星巴克特大杯冰那堤」第2杯5折優惠。

．6/18免優惠碼可享「星巴克特大杯冷萃咖啡或「星巴克特大杯冰那堤」第2杯5折優惠。

．6/25免優惠碼可享「星巴克特大杯摩卡可可碎片星冰樂」或「星巴克特大杯冰特選那堤」第2杯5折優惠。

．自6/7至6/20免優惠碼可享「CoCo都可大杯珍珠奶茶第2杯10元」優惠。

．自即日起至6/19免優惠碼可享「漢堡王經典脆雞堡輕巧餐買1送1」。

．自6/20至7/3免優惠碼可享「漢堡王荒野小怪獸起司牛雞堡餐買1送1」優惠。

．自6/26至7/9免優惠碼可享「漢堡王花培雞堡餐買1送1」優惠。

．於6/10至6/24免優惠碼可享「肯德基下單草莓大福XL餐打81折起」優惠。

圖／漢堡王提供

◎端午節期間優惠

．自即日起至6/30，凡輸入優惠碼「快六吃大餐」，可享「美食外送消費滿額打79折」優惠，每人限用3次。

．自即日起至6/14，凡輸入優惠碼「六月人氣名店」，pandapro會員可享「美食外送指定店家下單滿279元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次。

．自即日起至6/14，凡輸入優惠碼「快六吃粽子」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元享打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

．自即日起至6/10，凡輸入優惠碼「龍粽送」，pandago服務可想「運費7折」優惠，最高現折70元，活動期間每人使用次數無上限。

圖／必勝客提供

◎pandapro超級會員日

．6/5限時1天pandapro超級會員可享「八方雲集下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元。

．6/12限時1天pandapro超級會員可享「必勝客下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元。

．6/19限時1天pandapro超級會員可享「梁社漢排骨下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元。

．6/26限時1天pandapro超級會員可享「清心福全下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元。