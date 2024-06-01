6／1開幕優惠買一送一！ 「狂一鍋」插旗高雄義享時尚 「這一鍋」3品牌進軍桃園藝文特區 酸菜魚、脆皮煎餃統統有

鍋控一定要追！ 南、北都有鍋物新開張的好消息，「狂一鍋」超逛推出試營運買一鍋送一鍋；而這一鍋餐飲集團旗下3品牌「叁加叁」、「這一小鍋」與「九初」也同步於6/1正式進駐桃園藝文特區，並帶來超值開幕優惠，吃貨們快追！

◎狂一鍋新台式火鍋

狂一鍋新台式火鍋。圖／樂多多集團提供

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」，第14家直營店正式插旗高雄義享時尚廣場，將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等常見的台灣小吃搖身一變成美味鍋物上桌！

歡慶「狂一鍋」進駐高雄義享時尚廣場，於6/1下午17:00試營運，推出前100組「全品項鍋物套餐買一送一」活動優惠，每組至多4位，以價格較高者計價。

狂一鍋新台式火鍋 高雄義享店

地址：高雄市鼓山區大順一路115號5樓(高雄義享時尚廣場)

電話：07-559-0200

◎這一小鍋

這一小鍋。圖／這一鍋餐飲集團提供

「這一小鍋」6/1進軍桃園藝文特區新開幕，帶來夏日消暑新品「椰子嫩雞腿鍋」，以雞腿肉搭配新鮮的椰子水、椰肉與各種蔬果熬煮而成，成為夏日清爽吃鍋的好選擇。

開幕優惠自6/1至6/6，活動期間於限時動態上傳hashtag這一小鍋並標記@orissichotpot粉絲團，即可享有「第2鍋半價」，限量午、晚餐各50組優惠(不適用海鮮類及雙人套餐、半價以價低者計)；接續從6/7至6/14，只要在Google評論留下5星紀錄+10字評論，即享有主餐肉品免費加量50%，肉控快來嘗試。

這一小鍋 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區中正路1003號

電話：03-357 7978

◎叁加叁

叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚。圖／這一鍋餐飲集團提供

「叁加叁」酸菜魚6/1進軍桃園藝文特區，推出限定新品「叁記麻辣烤魚」，以牛油麻辣湯為基底，搭配新鮮現流台灣鯛魚或沙巴魚，佐以主廚特調的川香椒麻粉和秘製辣油，成為一道口感層次豐富的烤魚料理。

開幕優惠自6/1至6/6，消費任點一口味「經典雙鍋」並發佈限時動態標記@sngjiasng_suancaifish，即可免費享用招牌炸物「搖滾魚皮」一份，每日限量午、晚餐各 30 組，贈完為止；同時即起，只要在Google評論留下5星紀錄+10字評論，即可參加驚喜扭蛋活動，可獲得各式餐點兌換／升級券、叁加叁隱藏周邊小物等。

叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區中正路1003號

電話：03-358 3311

◎九初

九初 流心脆皮煎餃。圖／這一鍋餐飲集團提供

「九初 流心脆皮煎餃」6/1進軍桃園藝文特區，是北部首間門店，主打煎餃、小籠湯包、麵食等各式小吃，以高cp值實惠價格就能吃得到。

開幕優惠自6/1至6/6，只要在粉絲團上發佈限時動態hashtag「＃你長得這麼可愛很適合吃煎餃」並標記 @jiouchu，且內用消費滿199元，即可免費獲得玉米濃湯1份，限量午、晚餐各30組；同時即起，只要在Google評論留下5星紀錄，即贈回甘飲品古早味紅茶／清涼冬瓜露擇一乙杯，僅供內用，每人限優惠1次。

九初 流心脆皮煎餃 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區中正路1003號

電話：03-357 1608