甜點控幸福開吃！ 「真の布丁蛋糕」塞了整顆統一大布丁 「方塊可頌蛋塔」一出爐就秒殺

甜點控快看過來！ 為大家推薦近期引爆熱烈話題的兩款必吃點心，有超大的布丁蛋糕體，內藏了一整顆的統一大布丁，還有搶攻花型蛋塔熱潮，也有烘焙屋推出酥脆有型的「方塊可頌蛋塔」，推薦螞蟻人統統嘗鮮追一波！

圖／春上布丁蛋糕提供

布丁愛好者一定要試試，主打古早味蛋糕的伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」攜手國民甜點「統一布丁」，聯名推出超Q「真の布丁蛋糕」，將整顆Q彈的統一大布丁放入蓬鬆柔軟的蛋糕體裡面，一口咬下去不但可以吃到滑嫩布丁與海綿般輕盈的蓬鬆蛋糕完美交織，濃郁蛋香與甜蜜焦糖香氣完美融合，兩種願望一次大大地滿足。

圖／春上布丁蛋糕提供

即日起於全台門市（台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店除外）及7-11限定門市開放預購，預計6月3日起陸續出貨。

搭上蛋塔之亂風潮，以貓咪吐司聞名的日本「愛天空烘焙屋」，6月快閃至板橋大遠百，同步首度祭出限量「方塊可頌蛋塔」，濃郁奶油香氣的招牌丹麥餅皮，一層層酥脆的口感搭上滑順又香濃蛋香，每日限量出爐，一出爐就秒殺搶空。

圖／翻攝愛天空烘焙屋臉書

近期也悄悄推出最新稀有品項「扁可頌」，薄脆一大片的經典奶油香氣，酥脆口感讓人愈吃愈過癮，門市限量販售，建議看見它就手刀結帳，千萬不要著過囉。

圖／翻攝愛天空烘焙屋臉書

春上布丁蛋糕 X 統一布丁

販售地點：春上門市（台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店除外）與7-ELEVEN限定區域門市

愛天空烘培屋 板橋大遠百B1快閃至6/30

門市地址：台北市中正區忠孝東路二段134巷8號