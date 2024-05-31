知名「超派雞排」逢甲店無預警熄燈！ 開幕不到120天關門歇業 全台剩5家
由號稱全台最有錢YouTuber的超哥(黃伯超)，和好友一起創立連鎖雞排店「超派雞排」，2024年1月插旗台中，在逢甲夜市開立據點。沒想到，才過4個月的時間就無預警宣告熄燈，全台僅剩5家店！
「超派雞排」全盛時期全台共有10間店，西門創始店更創出首月營業額達120多萬元的好成績。1月份宣布進軍逢甲夜市，分店首度在台中插旗，卻沒想到不到120天的時間，「超派炸雞」已拉下鐵門宣告停業，只剩下超Ｑ公版人偶在店前孤零零堅守崗位。
據《ETtoday》報導，房仲業者分析超派炸雞逢甲店位於台中逢甲商圈福星路上，屬於逢甲商圈後半段餐飲小吃店家的末端，該店月租落在5萬元左右，加上消費族群以學生為主，一片雞排卻要價120元，定價頗高，確實缺少競爭力，可能因此「長痛不如短痛」而收攤。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言