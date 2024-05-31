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南台灣最後一家「Hot 7鐵板燒」宣布熄燈！全台僅剩3間分店
南部愛吃鐵板燒的民眾哭哭了！王品旗下的連鎖鐵板燒餐廳「Hot 7」，今年3月才宣佈南台灣第一間分店「高雄漢神巨蛋店」因租約到期，沒想到，日前官方網站公告，Hot 7在高雄僅剩的一間門市「高雄夢時代店」，將營業到6/10熄燈！
主打鐵板料理的「Hot 7」，乃是王品旗下的人氣品牌之一，最低價格自259元起．即可享有菲力牛排、沙朗牛排、香煎雞腿排等多種選擇。原計包括在台北、新北、台中、高雄等地均有分店，分別是台北家樂福桂林店、新北蘆洲家樂福店、台中大魯閣店及高雄夢時代店，不過日前官網公布，南部唯一的高雄夢時代店只營業到6/10，未來全台只剩3家。
除了hot 7之外，王品旗下還有「就饗」、「夏慕尼」、「阪前和牛鐵板燒」等不同的鐵板料理品牌，提供給愛吃鐵板燒的民眾選擇。
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