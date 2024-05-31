黃仁勳五大美食足跡聲量揭曉！最愛逛的「夜市」是它

文／陳宣懿

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，此行重頭戲是拜訪台灣多家科技公司，和參加六月登場的COMPUTEX。跟前幾次台灣行一樣，他去過的餐廳、商店都成為關注焦點，昨（28）日他出現在台北市四平商圈，帶著老婆、兒女採買蜜餞，一家四口難得在台灣合體，引發民眾搶拍風潮。黃仁勳去過哪些地方用餐呢？《網路溫度計DailyView》帶你了解，過去一年黃仁勳備受網友討論的美食足跡。

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黃仁勳多次造訪寧夏夜市 品嚐豆花、蚵仔煎等小吃

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/28～2024/05/28）統計調查，黃仁勳美食足跡近一年聲量比較，聲量最高的是「寧夏夜市」，共2740筆聲量。黃仁勳2023年10月低調抵台，現身寧夏夜市吃豆花莊、詹記水果，引起網友議論，「鄉民們趕快準備顯卡去夜市堵人簽名」、「有錢人偏愛夜市」。黃仁勳2024年1月連兩日造訪寧夏夜市，大嗑圓環邊蚵仔煎、冰品，可見他對寧夏夜市情有獨鍾。

花娘小館因「兆元男」爆紅 訂位電話接不完發文致歉

聲量第二名是「花娘小館」，共1271筆聲量。花娘小館位於捷運小巨蛋站附近，黃仁勳2023年COMPUTEX座談會自爆對花娘小館「蒼蠅頭」念念不忘，並表示「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」黃仁勳2023年10月再訪花娘小館，不僅親切與現場客人互動，還花1.2萬幫所有人買單，展現霸總本色。黃仁勳多次造訪也讓花娘小館訂位電話接不完，讓店家特別發文致歉，表示「人手不足」，晚上11點過後仍在回覆訂位訊息，對於很多人反應電話打不通，「深感抱歉」。有網友表示，「沒辦法兆元男多次來吃，根本是兆元小館了。」

AI教父手提麻花捲逛饒河夜市 網友：最親民的富豪

聲量第三名是「饒河夜市」，共584筆聲量。黃仁勳2023年5月逛饒河街夜市的畫面曝光，他手插口袋，一派輕鬆的看著眼前美食，手中還提著一包麻花捲，兆元身價配上饒河夜市的麻花捲，引發網友熱烈討論，「我買他輝達晶片、他買我們的麻花捲」、「最親民的富豪」。

黃仁勳難得全家台灣合體 富霸王豬腳飯、犂園湯包館聚餐

聲量第四名和第五名分別是「富霸王豬腳」、「犂園湯包館」，都有近300筆聲量。黃仁勳28日與家人前往位於四平商圈的富霸王豬腳飯，作風親民的黃仁勳向群眾揮手致意，還用台語說「哇轉來啊！」（我回來了）引起哄堂大笑。此外，他27日前往位於松山區的「犂園湯包館」用餐，一行7人共消費2千多元，點了小籠湯包、蟹黃小籠、三鮮鍋貼、山東燒雞、京醬肉絲等餐點，黃仁勳還給出1千元小費，出手相當大方。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月28日至2024年05月28日。