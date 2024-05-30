又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店
又偶遇了！今(30)日有民眾在網路分享，表示於川菜名店遇到超懂吃的AI教父黃仁勳，搞笑說「用餐遇到黃仁勳，該要過去叫爸爸嗎」引發網友熱議。
輝達執行長黃仁勳十分懂吃，每每來台都會到夜市與名店探訪飽口福，時常被偶遇在網上引發討論。近日除了到「鄒記食舖」用餐、寧夏夜市續攤走逛外，又有民眾PO文稱，在驥園川菜餐廳「用餐遇到黃仁勳，該要過去叫爸爸嗎？」
驥園川菜餐廳連續入選米其林推薦，更被網友稱作是「傳說中最好喝台北砂鍋雞湯」，雖然每鍋要價千元，但美味程度名不虛傳，現在跟著名人探店清單又再加一了。
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