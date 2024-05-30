「12台最強餐車」開進台大！快閃8小時「台大校園餐車市集」 必排「鹹甜美食+DJ電音表演」潮人打卡衝一波
最酷餐車開進台大啦！「有趣市集」進駐台大校園，邀請全台最帥最有型的知名餐車一同進到大學裡，台式經典、美式風味、異國料理統統有，爆紅甜點也都吃得到，一次匯集「全台最強餐車」。市集控怎麼能錯過呢？
有趣市集又出招，本次招集了「全台12台最強最有實力的風格餐車」進到台大校園，於6/2開啟一日限定「台大校園餐車市集」，來自台中的古早味「由本室油飯」、中西結合的「煙燻牛胸滷肉飯」，再到洗版IG的萌萌雞蛋糕「犬首燒」與復刻台客飲品的「古溜古溜四果冰、珍珠奶茶」等，多國美味與鹹甜好味道一站式滿足。吃撐了還能走逛校園拍拍照，難得的校園市集一定要打卡PO限時。
除了12台實力型餐車外，本次市集更與全球科技半導體大廠合作，現場不僅有國際型發表會，還有精彩超嗨DJ電音表演，結合美食、音樂和科技生活等3大主軸，活動限定只有一天，酷蓋們相約週日衝台大就對了。
有趣市集 台大校園餐車市集
日期：2024/6/2
時間：12:00-20:00
地點：台大體育館-垂葉榕道（台北市大安區羅斯福路四段1號）
12台餐車名單：Taugamma頭家嬤煙燻BBQ、What’s up 熱狗堡、由本室油飯、林針嬤鹹水G、海龜哺哺 let’s cool up!、Burgerhood by 起家厝早午餐、犬首燒、The Oasis綠洲、咖啡杯杯、Devil&Angel-惡魔天使餐車、方人也鮮奶麻糬研究室、CORGYRO 希臘餐車
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