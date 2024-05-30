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必勝客沒有極限！ 新品「庫洛魔法使披薩」成品曝光 員工傻眼：想逼人走？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝PTT、庫洛魔法使官方X
圖／翻攝PTT、庫洛魔法使官方X

連鎖披薩店「必勝客」不斷推出新奇口味，3月底問世的「草仔龜比薩」想必大家都記憶猶新，近期又有傳出，必勝客將與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出全新「夢之鑰匙芝心比薩」，有員工不滿在網路提前爆料怒斥：「確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

日前有疑似必勝客員工在臉書粉專「靠北必勝客」發文抱怨「公司真的瘋了」，表示去年與巨人聯名後，公司今年要跟庫洛魔法使合作，原本想說如果做的是小可難度還不會太高，但一看到主配料是長長的德國香腸，才知道是要搞小櫻的魔法棒，讓他怒喊：「公司高層你們確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」。

圖／翻攝爆廢1公社臉書
圖／翻攝爆廢1公社臉書

還有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享知名Pizza店商品型錄，可見「庫洛魔法使套餐」，餐點有「小可包」、「夢之鑰匙芝心披薩」等，內餡包上抹茶紅豆，套餐還附上「必勝魔法吊飾」，套餐價格為749元。

消息曝光後，「庫洛魔法使披薩」新品話題也在PTT論壇引起討論，吸引大量庫洛魔法使迷超嗨紛紛留言「這我真的一定會點欸」、「庫洛魔法使迷一定買爆啊」、「我覺得小可包會走鐘」，甚至一票人敲碗願望清單，「透明牌...透明披薩」、「有小狼的魔法棒嗎」

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必勝客 披薩

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