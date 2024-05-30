端午節早鳥優惠倒數！「6大飯店肉粽禮盒」1次看，買就送限量保冷袋

把握最後早鳥優惠肉粽訂購吃起來！端午節即將來臨，udn小編特別整理台北6間頂級酒店特色粽子禮盒，為讀者提供豐富多樣的選擇。今年的粽子不僅在口味上創新，還附有設計精美的禮袋，既實用又環保，提前訂購不僅可享受優惠價格，還能確保在節日前收到精美禮盒，送禮自用超適合，一起來看看！

台北遠東香格里拉飯店一次11款肉粽必吃

「台北遠東香格里拉飯店」推出了11款特色美粽，以滿足不同口味需求，並附上三款獨家設計的精緻禮袋，包括「海陸香粽禮袋」、「經典極品禮袋」和「南北粽情禮袋」。這些禮袋採用時尚環保材質，能保溫且可重複使用，價格分別為：海陸香粽禮袋NT$1,588元、經典極品禮袋NT$1,388元、南北粽情禮袋NT$1,188元。

圖／台北遠東香格里拉飯店提供

圖／台北遠東香格里拉飯店提供

圖／台北遠東香格里拉飯店提供

台北新板希爾頓酒店2款禮盒，素食可食

「台北新板希爾頓酒店」推出兩款端午節禮盒，並配有獨家設計的金字塔造型保冷袋。希瑞龍年御品粽香禮盒內有6款粽子，包括川椒元鮑牛頰粽、飄香梅干扣肉粽、五穀飄香粽、客家粽、台式素粽（素）、紫米甜心粽（素）各一入。希瑞龍年御品粽香禮盒售價NT$1,380元。希福吉祥蔬粽禮盒則專為素食者設計，共有台式素粽與紫米甜心粽各三顆，售價NT$1,080元。

圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北君悅酒店「萬顆」熱賣款肉粽

「台北君悅酒店」延續熱賣其萬顆「豐華北部粽」，以獨家比例混合國產圓糯米與長糯米浸泡兩小時，瀝乾蒸煮30分鐘，再加入秘製滷製的五花肉、栗子、鹹蛋黃、干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉蒸煮30分鐘，打造出香氣四溢的經典口味。此外，台味十足的「迷你麻油雞粽」也受到消費者喜愛，麻油雞湯汁精華滲透進綿密糯米，風味濃郁。

圖／台北君悅飯店提供

圖／台北君悅飯店提供

台北喜來登飯店推米其林星級肉粽

台北喜來登飯店推出多款米其林星級粽子，包括紅燒牛三寶滿漢粽、頂級奢華廣式裹蒸粽和米其林星級麻油海味粽等。這些粽子真材實料，料多味美，並搭贈品牌質感保冷袋。5月31日前預付可享85折優惠。

圖／台北喜來登大飯店提供

寒舍艾美酒店推「高檔台式肉粽」

「寒舍艾美酒店」今年推薦多款特色粽子，包括家傳寒舍台式粽組、家傳寒舍台式凰金粽組和家傳寒舍台式藜麥粽組等，每組六入，價格為NT$4,352元和NT$3,936元不等。這些粽子傳承了寒舍經典風味，搭配鹹蛋黃、黃金板栗等餡料，令人懷念的台式家鄉好味。此外，桂香蓮蓉凰金粽和養生蟲草藜麥粽等粽子也備受推崇，售價NT$1,180元，預訂日期至6月3日，5月31日前預付享早鳥85折。

圖／寒舍艾美酒店提供

圖／寒舍艾美酒店提供

頂級鮑魚肉粽只有凱撒飯店吃得到

「凱撒飯店連鎖」推出「凱撒皇家粽香禮盒」和「凱撒蔬福粽香禮盒」，包括凱撒皇家鮑貝粽和湖州鮮肉蛋黃粽等。這些粽子融合經典與創新口味，並附贈凱撒圓筒保冷袋。凱撒皇家粽香禮盒內含頂級鮑魚、干貝和台灣豬肉等食材，售價為NT$880起，6月2日前完成訂購可享早鳥優惠。