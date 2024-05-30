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空間、菜單再升級！狐獴咖啡廳二店「75度獴」台北敦南新開幕 「漸層氣泡飲＋板烤牛排」等你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／摘自Google地圖 網友Chriz Wu、Jen
圖／摘自Google地圖 網友Chriz Wu、Jen

狐獴咖啡廳去過了嗎？在台北小巨蛋開店、引發討論熱度的「75度獴」咖啡廳，在東區另外開設新分店了！鄰近忠孝敦化捷運站，這次主打的是親子客群，室內體驗狐獴互動的空間也變得更大，讓更多人能夠看到可愛的狐獴；另外，新咖啡廳的菜色也是一點都不馬虎，有排餐、燉飯等，還有咖啡跟絕美漸層的飲料，希望能陪著大家一起療癒身心。

圖／摘自Google地圖 網友bellmsky
圖／摘自Google地圖 網友bellmsky

圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁
圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁

在電影「獅子王」裡搶眼的角色「丁滿」，就是這次駐點「75度獴」旗艦店的主角-狐獴，想進店裡近距離接觸牠們的話，要先脫鞋並換上室內拖鞋，建議大家可以穿襪子或是帶著更換；跟可愛的狐獴互動前，需要閱讀每桌都有的注意事項，簽名後就能等待店員通知時間、可以先用餐；而如果想要跟狐獴拍照，也請記得要關掉閃光燈，以免嚇到生性膽小的狐獴們；另外，旗艦店中的菜色也與咖啡廳做出區隔再升級，不只有義大利麵、燉飯，甚至有板烤翼板牛排、櫻桃鴨胸和酥烤德國豬腳，還有三色漸層的絕美氣泡飲，也是值得大家細細品嘗的菜單。

圖／摘自Google地圖 網友Jen
圖／摘自Google地圖 網友Jen

圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁
圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁

因為狐獴是警覺性高的動物，如果在店內聲音太大或喧鬧，有可能會被「請出去」；另外，店家也不接待6歲以下的兒童跟寵物；一天則有四個場次供預約，人潮多的假日想前往，一定要先線上或致電預約，以免進不了門囉！

圖／摘自Google地圖 網友Chriz Wu
圖／摘自Google地圖 網友Chriz Wu

圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁
圖／75度獴-敦南旗艦店粉絲頁

狐獴動物咖啡廳 75度獴 敦南旗艦店

地址：台北市大安區敦化南路一段295巷32號

營業時間：二至日11：30～21：00(週一休)

電話：02-23254569

場次時段：11：30、14：00、16：30、19：00

Meerkat75 Café - 75度獴主題餐廳

地址：八德路三段155巷10號

電話：02-25798038

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台北小巨蛋 咖啡廳 德國豬腳 燉飯 義大利麵

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