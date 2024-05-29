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不輸專業茶餐廳！隱身莊園的「滿分級港點吃到飽」 最狂「OPEN BAR+港式推車」爽吃60道 限時1個月贈「買1送1券」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Nancy Huang、郭怡雲及青青格麗絲莊園提供
圖／摘自Google地圖 網友Nancy Huang、郭怡雲及青青格麗絲莊園提供

買一送一券！桃園知名「港點吃到飽」搶先祭出「夏日嘉年華」檔期活動，6/1至6/30，不分平假日到店用餐，即可現抵100元，加碼再贈「VIP單人招待券」，炸烤美味、港式經典燉湯、熱菜統統一次吃到爽，桃園人都準備大飽口福啦！

圖／青青格麗絲莊園提供
圖／青青格麗絲莊園提供

圖／青青格麗絲莊園提供
圖／青青格麗絲莊園提供

位於桃園蘆竹的婚宴會館「青青格麗絲莊園」除了是不少新人辦婚禮的首選場地外，更以豐富多樣的「港點百匯吃到飽」在饕客間口耳相傳。提供各式蒸籠類點心，結合OPEN BAR、復古港式推車、貓咪機器人送餐提升用餐體驗，炸烤佳餚、順口燉湯與噴香熱菜一應俱全，還吃得到在粵菜中佔有一席之地的「麻辣水煮魚」和「左宗棠子雞」等共超過60種的美味餐品，刺激味蕾展開一場絕佳饗宴。

圖／青青格麗絲莊園提供
圖／青青格麗絲莊園提供

圖／摘自Google地圖 網友蘇惠婷（julie的吃喝玩樂）
圖／摘自Google地圖 網友蘇惠婷（julie的吃喝玩樂）

圖／摘自Google地圖 網友BETTY CHIANG
圖／摘自Google地圖 網友BETTY CHIANG

到訪過的饕客給予「真心覺得每道都很到位 會讓我再次到訪的一家餐廳」、「菜色不輸單點餐廳」、「美味程度給5顆星，怎麼點怎麼好吃」等評價，加上戶外主題莊園環境與舒適的用餐空間，是許多喜愛港式料理者的必訪與會再回訪清單。

圖／摘自Google地圖 網友Nancy Huang
圖／摘自Google地圖 網友Nancy Huang

圖／青青格麗絲莊園提供
圖／青青格麗絲莊園提供

圖／摘自Google地圖 網友郭怡雲
圖／摘自Google地圖 網友郭怡雲

而自6/1起，青青格麗絲莊園「港點百匯」推出「夏日嘉年華」活動，6/30前於「港點百匯」現場加入會員就送電子會員點數100點，每桌可現抵100元，加碼再贈「買一送一券」，可於下次消費憑券享兩人同行一人免費，兌換期限至8/31，週一至五平日午、晚餐皆適用。

圖／青青格麗絲莊園提供
圖／青青格麗絲莊園提供

青青格麗絲莊園 港點百匯

地址：桃園市蘆竹區南崁路46號

用餐時段：午餐11:30-14:00（供餐至13:45）；晚餐17:30-21:00（供餐至20:45）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/gracegardenwedding

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