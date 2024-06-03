泰國美食節開胃迎夏！大倉久和邀請曼谷主廚客座 展演東西融合、皇家料理手藝

炎夏逼近，最開胃美食莫過於泰國料理，近日大倉久和大飯店攜手曼谷大倉新頤酒店及泰國觀光局，在歐風館自助餐廳推出「泰國美食節」，特地邀請曼谷大倉主廚來台客座，帶來泰國菜五大菜系的精粹，還有泰國皇家美食的精緻與美麗，讓民眾能用五感體驗泰國美食，以及消費滿額抽獎，有機會得到曼谷機票、飯店住宿、餐券等。

右起為四面泰傳舞團舞者、曼谷大倉新頤酒店廚師團隊Chaihanam Kantanat、亞洲航空總經理Sam Wang。圖片來源｜台北大倉久和大飯店

台北大倉久和大飯店於5月28日起至6月30日推出「泰國美食節」，特別邀請曼谷大倉新頤酒店(The Okura Prestige Bangkok)行政副主廚Phuvadol Chanasenee來台客座，為饕客們呈現一系列正宗且多元的泰國佳餚，活動期間內無需額外加價即可無限享用。此外，久和會員用餐享有9折優惠，消費滿2,500元有機會獲得餐券、國內外住宿及亞洲航空來回機票等眾多摸彩好禮。

曼谷大倉新頤酒店(The Okura Prestige Bangkok)行政副主廚Phuvadol Chanasenee來台客座。圖片來源｜欣傳媒

行政副主廚Phuvadol擁有豐富的國際烹飪經驗，足跡遍布澳洲及曼谷眾多知名餐廳。不僅曾任職於雪梨一帽餐廳Mercado及Koi Dessert Bar等地，並在曼谷的Colonnade餐廳擔任副主廚、雪梨香格里拉酒店的Café Mix擔任主廚，他都以不懈追求精緻手藝展現烹飪藝術。

台北大倉久和大飯店「泰國美食節」呈現一系列正宗且多元的泰國佳餚，圖為鮮蝦炒麵。圖片來源｜欣傳媒

Phuvadol副主廚不僅專注於烹飪的藝術性，更致力於融合國際飲食文化和亞洲烹飪技巧，創造出風格獨特的菜品。他以對料理的熱情及對新鮮、季節性食材的鍾愛，將大倉久和日式的細膩款待與國際風格完美融合。

泰國美食節菜色：海鮮酸辣湯。圖片來源｜欣傳媒

在此次「泰國美食節」，Phuvadol副主廚帶來泰國菜五大菜系的精粹，從首都的經典菜餚到東北的辛辣美味、中部的溫和甜味，以及南部的海鮮風情，推出數十道包含熱菜、沙拉、湯品及甜點的泰式佳餚。熱菜有台灣人最愛的「蟹肉炒飯」、「打拋牛肉」、「烤雞肉沙嗲串」及「辣炒海鮮」等，主廚除了帶來受客人喜愛的「椰奶雞湯」、「海鮮酸辣湯」之外，也於泰國美食節加碼推出如「椰汁紫米露」、「椰香班蘭凍」等風味甜品，讓喜愛泰式料理的饕客用味蕾環遍泰國。

泰國皇家料理，花生球襯鳳梨片。圖片來源｜欣傳媒

此外，Phuvadol副主廚也操刀泰國皇家料理，例如花生球襯鳳梨片，展現精湛的細緻刀工手法，鮮妍美麗的藝術性擺盤，將色香味推到極致。

現場展演製作鮮蝦炒麵特色美食。圖片來源｜欣傳媒

現場摩摩喳喳甜點新鮮現做。圖片來源｜欣傳媒

同時，現場有來自曼谷大倉的團隊，現場展演製作鮮蝦炒麵等特色美食，還有摩摩喳喳等甜點新鮮現做，每日供應不同菜色示範、提供客人享用。

泰國美食節菜色：烤雞肉沙嗲串。圖片來源｜欣傳媒

而除了泰國料理以外，歐風館自助餐廳精選料理區域，還有現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國濕式熟成冷藏特選肋眼鮮切牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝等，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。此外，最受歡迎的生食海鮮區域，鮮美天使紅蝦、北海道松葉蟹等無限供應，喜愛海鮮旬味的饕客不容錯過！

泰國美食節菜色：瑪莎曼雞肉咖哩。圖片來源｜欣傳媒

為感謝大倉久和大飯店的粉絲們，這次活動期間凡於歐風館自助餐廳單筆消費每達2,500元，即可獲得摸彩券乙張，以此類推。豐富獎項包括頭獎的曼谷大倉新頤酒店(Deluxe)豪華客房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值NT$42,000)乙名；二獎：大倉久和大飯店名門套房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值NT$83,932) 乙名；三獎：曼谷大倉新頤酒店(Deluxe)豪華客房三天兩夜雙人住宿 (含每日兩客早餐，價值NT$42,000) 乙名；四獎：山里日本料理和食區花會席套餐雙人券(價值5,500元) 乙名；五獎：桃花林中國料理桃套餐雙人券(價值5,500元) 乙名；六獎：歐風館假日自助午晚餐雙人券(價值3,476元) 乙名。另外，只要參加本抽獎活動之總人數達5,000人，頭獎即再加碼贈送「亞洲航空台北至曼谷來回機票」(價值約NT$45,000元)。

大倉久和大飯店

地址：台北市中山區南京東路一段9號

2F 歐風館自助餐廳

午餐 11:30 – 14:00

週一至週五1,380元 / 週六至週日1,580元（需另加一成服務費）

晚餐 18:00 – 21:30

週一至週四1,480元 / 週五至週日1,580元（需另加一成服務費）

訂位專線：02-2181-5135

官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301348