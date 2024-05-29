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13吋大披薩只要299元！必勝客優惠延長「8口味任選」，還有BBQ烤雞加購

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／必勝客提供
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13吋大披薩只要299元超狂！月底想吃好，不用花大鈔，最高現省441元，「必勝客」八種你愛的經典口味大比薩單點外帶「特價299元」好評加碼延長啦！

圖／取自必勝客Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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圖／取自必勝客Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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