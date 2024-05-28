知名「山頭火拉麵」驚傳熄燈！ 台灣首間「SOGO復興店」5月30日結束營業

好吃的日式拉麵又少一間！來自北海道的知名「山頭火拉麵」自2012年來台展店，首間登台位在遠東SOGO復興美食街的山頭火，日前在臉書公告，將於5/30結束營業。

圖／翻攝Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專

「Santouka Taiwan 山頭火 台灣」臉書表示「喜愛山頭火的朋友，遠東SOGO復興店將於5月30日結束營業，誠摯感謝民眾長年以來對SOGO復興店的支持與愛顧。其他分店仍會繼續提供美味的拉麵。」

圖／翻攝Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專

山頭火於1988年在日本北海道旭川創立，並於2012年4月登陸台灣，靠著獨有的豚骨高湯搭配小魚乾調味，乳白色湯頭特色，有鹽味、味增、醬油還是辣味增口味拉麵等選擇，來台時的高人氣，吸引台灣人排隊也要嚐。

圖／翻攝Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專

山頭火登台開設的第1家門市「遠東SOGO復興店」，公告將於5/30結束營業。但目前還有台北京站店與板橋大遠百店，以及台中的大遠百店，仍會繼續營業，拉麵控記得找時間回味一番。