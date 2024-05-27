老饕就等這個！爭鮮「厚鮮干貝買1送1」 甜蝦、燻鮭加量不加價 限店加碼「3款人氣單品買1送1」桃園人衝了

超厚干貝買一送一！人氣迴轉壽司相繼推出優惠吸客，爭鮮攜手兩品牌祭出「加量不加價」限時活動，厚鮮干貝、檸檬甜蝦、洋蔥燻鮭統統銅板價，不分平假日與門市都適用。不少老饕看到品項有干貝都直呼「就等這個」，手刀開吃一波。

圖／爭鮮提供

爭鮮旗下兩品牌「爭鮮迴轉壽司」和「爭鮮PLUS」同步推出「加量不加價」限時活動，5/31前到兩品牌門店內用，「北海道厚鮮干貝」享1+1貫60元（原價120元）、「柚香檸檬甜蝦」增量50%特價40元（原價60元）及「醬香洋蔥燻鮭」2+1貫40元（原價60元），特別是饕客最愛的「厚鮮干貝」絕對不能錯過難得的1+1好康！

圖／摘自「佳餚美饌」臉書社團 網友曾貴海

圖／爭鮮提供

此外，針對「爭鮮PLUS 桃園八德家樂福店」，即日起至6/13的平日週一至四，分別推出3款人氣單品「買1送1」內用優惠，5/27～5/30「冰淇淋紅茶」、6/3～6/6「干貝壽司」、6/11～6/13「抹茶霜淇淋」統統買一送一，邀請桃園人到店享原價爽嗑雙倍滿足。

圖／爭鮮粉絲頁

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS 優惠資訊

活動期間：即日起～5/31

活動內容：「北海道厚鮮干貝」1+1貫60元（原價120元）、「柚香檸檬甜蝦」增量50%特價40元（原價60元）、「醬香洋蔥燻鮭」2+1貫40元（原價60元）

注意事項：限內用；相關規則以爭鮮公告為準

圖／爭鮮粉絲頁

爭鮮PLUS 八德家樂福店

地址：桃園市八德區介壽路一段728號B2