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158元飽到天靈蓋！中山商圈必排「丼飯專賣」改版升級「飲料喝到飽+湯飯小菜無限續」 最新「巧克力豬排丼」限量開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake
圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake

改版免費喝到飽！捷運中山站附近知名丼飯專賣「新丼」開業10年，最新改版升級「飲料喝到飽」，可爾必思、冬瓜檸檬、黃金烏龍無限續，最低158元就能吃到超值丼飯和湯飯小菜、飲料吃到飽。近期更推出「無敵巧克力豬排丼」罪惡度、新鮮感都加倍。

圖／新丼粉絲頁
圖／新丼粉絲頁

圖／新丼粉絲頁
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以超狂起司瀑布聞名的丼飯專賣店「新丼」歷經10年大改版，即日起提供內用「飲料喝到飽」，不是普通的紅茶綠茶，而是一般飲料自助中少見的可爾必思、冬瓜檸檬和黃金烏龍等解膩飲品，除此之外，湯飯小菜部分也能續，最低158元即可飽餐一頓，大嗑撲滿肉肉的經典壽喜燒丼，不少網友看到都直呼「很划算」、「CP值高」。

圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake
圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake

圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake
圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake

此外，新丼長安店更最新推出創意無極限的「巧克力無敵豬排丼」和「巧克力炸雞丼」，份量十足的200克超大塊酥脆炸豬排，搭配特製巧克力醬、可口滑蛋與Q彈池上米，鹹甜滋味在嘴裡化開，意外地令人上癮一口接一口，每日限量，想吃建議早點去喔。

新丼長安店限定「巧克力無敵豬排丼」。圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake
新丼長安店限定「巧克力無敵豬排丼」。圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake

圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake
圖／摘自Google地圖 網友Mi Miyake

而提到「新丼」，必點有起司類、炸豬排的餐點，像是起司熔岩丼、無敵炸豬排丼、美式新丼、起司熔岩咖哩豬排丼等，厚達2公分的涮嘴炸豬排，不論是搭配起司還是咖哩都超過癮，大口咬下爽度超夠。老主顧分享「這家店常客滿」、「每次吃一半就打包」，看出該店的超人氣與不怕你吃。

圖／新丼粉絲頁
圖／新丼粉絲頁

店家資訊

新丼 長安本店：台北市大同區長安西路66號

新丼 和平店：台北市大安區和平東路二段118巷45號1樓

新丼 桃園中正店：桃園市桃園區中正路722號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Newdonburi

菜單。圖／新丼粉絲頁
菜單。圖／新丼粉絲頁

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