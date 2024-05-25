奇美、桂冠不是第一名！十大人氣冷凍包子品牌　量販賣場就能買

冷凍包子要挑哪家好？

你平常也喜歡在冰箱裡囤放好吃的包子嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看網路上十大人氣冷凍包子品牌究竟有哪些！

包子品牌百百種，如果喜歡肉多的人，可以選擇鮮肉包和香筍包，如果喜歡吃甜食的人，也可以挑選芝麻包、豆沙包和奶皇包，只要拿出來解凍，放進電鍋蒸煮，就能享用熱騰騰、香噴噴的美味包子。想知道市面上有哪些好吃的冷凍包子品牌，趕快跟著我們一起繼續看下去吧！



image source:翻攝官網／奇美食品

No.10 紅豆食府

紅豆食府在端午節前夕將上海菜搖身變成上海菜飯粽，輸入折扣碼就贈送菜肉包；此外，紅豆食府芝麻包標榜嚴選純正黑芝麻製作，濃郁香氣撲鼻而來，甜度適中不膩口，號稱比湯圓內餡更誘人；奶皇包以特殊手法調配內餡，蒸煮時散發濃濃奶香味，口感滑順不膩口；鮮肉包以Q軟微甜麵糰搭配豬後腿肉等內餡，菜肉包則是選用台灣豬肉與爽脆高麗菜，吃完唇齒留香，不論是當早餐還是點心都非常適合。

紅豆食府芝麻包在臉書社團掀起迴響，「芝麻內餡飽滿濃郁，包子皮蒸熟後也不會爛」、「雖然有點小，但味道還不錯」、「商品品質極佳」、「超好吃，皮很細，且內餡不會甜膩」。

image source: 翻攝Rakuten樂天市場

No.9 桂冠

桂冠是許多大人小孩喜愛的冷凍包子品牌，提供消費者眾多口味選擇，不論是想吃鹹的肉包、醬燒小肉包、筍香包，還是甜的奶黃包、芝麻包、紅豆包，通通都能一次買齊。其中桂冠招牌「醬燒小肉包」使用新鮮酵母製成鮮香Q彈外皮，醬燒內餡好吃又香噴噴；肉包採用肥瘦適切肉餡及初秋品種高麗菜，每一口都能吃到真材實料好滋味；筍香包則使用古坑竹筍、清脆高麗菜和鮮美肉餡完美融合，微辣與多層次口感令人欲罷不能。

饕客對桂冠包子留下好評，「我用桂冠饅頭、醬燒小肉包、奶黃包和芝麻包，分別做了早餐、點心和宵夜給小孩們吃，每道料理的準備時間不超過15分鐘，他們還吃得很開心」、「小小一顆當早餐剛剛好，是我家冷凍櫃的基本班底之一」。

No.8 飛牛牧場

說到飛牛牧場必帶的伴手禮，肯定少不了這裡獨特的「乳香奶皇包」！乳香奶皇包主打飛牛牧場天然生產，外皮由天然發酵老麵揉成，內餡融合飛牛鮮奶、雞蛋營養，吃起來細緻滑順又綿密，一次可以直接吃一顆，不論是當營養滿分的早餐，還是當成下午茶點心都很適合。平時從冰箱拿出乳香奶皇包解凍後，只要靜置室溫10分鐘，再放置於電鍋或蒸籠內隔水加熱約20分鐘就可美味上桌。

飛牛牧場乳香奶皇包在網路上成為話題，「牧場限定美味，這款也是讓人一吃愛上，那時候我在牧場可是一次吃掉3顆，香Q的外皮中間夾入甜甜的奶香內餡，完全不會有甜膩的口感，咬著咬著還會散發出奶香氣」、「奶皇包我覺得飛牛牧場的最好吃，推薦～但是不會流沙」。

No.7 義美

老字號品牌義美推出許多包子口味，例如鮮肉、芝麻、豆沙、奶皇等，鮮肉包標榜未經漂白的麵粉及酵母發酵而成，包子外皮吃起來口感Q軟，豬肉內餡則使用精選新鮮飽滿優質豬肉；豆沙包以國產紅豆製作蜜豆沙內餡，搭配Q軟外皮，整體入口即化；芝麻包內餡飽滿，吃得到芝麻香甜風味；奶皇包內餡採用鹹蛋黃、椰漿、奶油等，吃起來香濃滑順，不論是早中晚餐吃都非常適合。

近期義美在好市多推出「義美流沙奶皇芝麻綜合包」，在臉書造成轟動，「最近超夯的早餐就是它，一包擁有兩種風味，同時滿足大家的味蕾」、「第一次蒸奶皇包真的很流沙，一不小心就整個留下來，如果是直接咬下去嘴巴一定唉唉叫」。

No.6 點點心

喜歡港式飲茶的人對點點心肯定不陌生！點點心經典的「豬仔流沙包」選用上選奶油、鹹蛋黃製作，一口咬下鬆軟細緻外皮，嘴巴就會冒出金黃流沙內餡，奶皇和蛋黃交織的鹹甜好滋味，讓吃過的人都停不下來，可愛的造型也非常適合拍照打卡。現在不只有在點點心可以品嚐，喜歡的人也可以到家樂福訂購，在家想吃就可以隨時蒸來吃！

豬仔流沙包成為許多人必吃甜點之一，「點點心我自己必點的一定是流沙包」、「豬仔流沙包從鼻子流出金沙鼻涕超可愛」、「最喜歡豬仔流沙包，內餡是濃郁的奶黃醬，可愛也好吃」、「點點心的豬仔流沙包，真的好好吃，我可以一個人吃整籠，太香太美味了」。

No.5 鼎泰豐

連鎖中式餐廳鼎泰豐以18摺小籠包揚名海內外，頂著米其林美食頭銜，推出的包子菜單也深受顧客買單，最知名的包子種類包括芝麻大包、豆沙大包、芋泥大包及香菇素包。此外，鼎泰豐也特別製作冷凍包子，讓消費者可以前往量販賣場隨時隨地購買享用，例如家樂福推出鼎泰豐鮮肉大包、菜肉大包，鮮肉大包以特選豬隻豬後腿肉製成肉餡，老麵包裹起來的外皮口感綿密，內餡則是媲美湯包；菜肉大包則是將青江菜切成細末，佐以少許肉末提味，沒有多餘調味，保留蔬菜清甜滋味。

網友對鼎泰豐包子給予不錯評價，「流沙包冷掉也超好吃」、「迷你芝麻包，他們的包子外皮真的Q到一個不行！裡面的芝麻也很香～」，星星教授安格斯也在臉書粉專分享，「突然想起在國外讀書時，送老外同學一盒冷凍鼎泰豐包子，他給我丟進滾水裡煮，而且還吃完了...什麼星座會幹這種事」。

No.4 奇美食品

奇美食品自民國60年成立，近幾年除了推出熔岩巧克力包、紅豆包、香菇造型芝麻包、芝麻包、奶皇包等甜包，鹿港鮮肉包、香菇高麗菜包、松露和牛黑金包、天下第一包、鮮肉包等鹹包，最近還特別與歇腳亭聯名推出波波珍奶包，與老虎堂聯名獻上爆漿起司流心包、經典黑糖麻糬包，與李錦記聯名祭出XO醬叉燒肉包，此外，還有深受小朋友喜愛的熊抱哥草莓巧克力包、小熊維尼系列金沙奶皇包，讓消費者從視覺到味覺都能得到滿足。

消費者對奇美小熊維尼系列金沙奶皇包分享，「維尼控看到不忍啦～這個超可愛奶皇包趕緊擁有～～椰奶交織鹹蛋黃的內餡完美融合，絲滑綿密味道吃起來還不錯，簡直不要太可愛啦」、「外皮鬆軟帶點Q，奶皇布丁內餡除了有奶皇味，還帶有椰子的香氣，中間還看得到鹹蛋黃顆粒，整體口味不錯，大家可以試試」。

No.3 神農包子

源自宜蘭的神農包子已開賣50餘年，從包子小攤車慢慢發展成交叉路口三角窗包子店，不僅是當地人從小吃到大的早餐，飄香好滋味也吸引外地遊客搶購。不過近年隨著飲食習慣改變，神農包子從早餐店模式轉變為居家冷凍包子，包含嚴選宜蘭蔥製作的神農蔥肉包、特選蒜粒製作的蒜香鮮肉包、清脆口感高麗菜搭配紅蘿蔔、特調蝦醬與些許胡椒粉的高麗菜包、獨家研發自製並以酸菜、豬肉與少許花生粉調味的酸菜包，此外還有豆沙包、芋泥包及素高麗菜包可選擇。

網友對神農包子分享，「神農包子已經在宜蘭飄香50幾年～店裡還有一個市長頒發的『宜蘭之光』匾額，每一顆包子都是當天手工揉捏製成，所以每天的數量都是有限的，太晚去就買不到了～以前放學的時候都會去買一顆蔥肉包當點心，麵皮鬆軟Q彈的口感，搬到桃園還是念念不忘的味道」。

No.2 松包子

由《食尚玩家》企劃、旁白阿松（紀銘松，後改名為紀峻威）創立的品牌「松包子」，不僅在官網販售絕品起司包、上品鮮肉包、三星蔥肉包等多種口味，家樂福上也特別販售《SPYxFAMILY》聯名好食花生包、卡娜赫拉聯名榛果巧克力包，IP聯名在網路上引發不少話題，與鬍鬚張攜手推出黃金粹魯包、黃金筍肉包，黃金粹魯包特選上等豬肉，以獨特配方熬燉6小時以上，吃起來香而不膩，黃金筍肉包採用筍季特選竹筍，拌炒後吃起來嫩香順口。

松包子先前與7-11聯名推出植物肉蔬食包子，引發網友嚐鮮，「獨家Q彈外皮搭配OMNI新豬肉內餡，是使用植物肉及香椿醬組合而成的，內餡香氣濃郁，好吃到我一次吃完兩顆」、「包子裡面的料絕對滿到可以另外再加吐司」、「使用OMNI新豬肉製作的蔬食包，搭配香椿醬，外皮很Q彈，喜歡素食的可以嚐鮮一波」。

No.1 隨緣

近年受到網友高度關注的冷凍包子品牌就是「隨緣」！味丹隨緣近期推出「三杯植物肉包」、「照燒植物肉包」，打破以往素包子單調印象，三杯口味富含九層塔香氣，獨特醬汁仿造三杯風味，照燒口味醬香濃郁、甜中帶鹹，另外嚴選杏鮑菇搭配植物肉，口感增添多種層次，外皮Q彈、內餡飽滿，標榜無防腐劑、基改原料和人工色素，讓茹素者只要用電鍋蒸一下，就能享用餐廳等級美味！

隨緣植物肉包曝光後，在網路上掀起高度討論，「隨緣三杯植物肉包，這一款包子紅好久了，我終於吃到！真的好好吃，植物肉搭配九層塔香氣十足，屬於重口味調味，吃了很滿足，皮也不會太厚，一顆份量偏精緻，很適合任何時候來滿足自己喔」、「我今天先吃三杯雞口味的，真的很好吃耶！完全顛覆我對素肉包的想像，味道比葷的還好吃，皮Q彈，餡料香，還有九層塔的香氣，鹹淡剛好，我真的可以一次吃三個」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月22日至2024年05月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『量販賣場冷凍包子品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統