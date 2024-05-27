快訊

台股續飆！30檔ETF收盤創新高同慶 「這1檔」人氣最旺

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

國一4車追撞！休旅車夫妻遭「夾扁」雙雙喪命 救援慘況曝光

台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

聯合新聞網／ TTN旅報
台南夏都城旅位於充滿歷史文化與人文風情的府城安平。 圖／台南夏都城旅 提供
台南夏都城旅位於充滿歷史文化與人文風情的府城安平。 圖／台南夏都城旅 提供

【文・林宥銣】

台南夏都城旅與台中手搖飲界翹楚老賴茶棧首次聯名推出以台灣手搖飲入菜的限時特色美饌「茶見․茶宴」，即日起至7/31在城食百匯Buffet餐廳重磅登場，邀請大家嚐鮮。

【左圖】台南夏都城旅攜手老賴茶棧，手搖飲變身餐桌美食迎盛夏。【右圖】淡雅紅茶香氣的「茶香卡菲醬嫩豬排」。 圖／台南夏都城旅 提供
【左圖】台南夏都城旅攜手老賴茶棧，手搖飲變身餐桌美食迎盛夏。【右圖】淡雅紅茶香氣的「茶香卡菲醬嫩豬排」。 圖／台南夏都城旅 提供

手搖飲食材入菜 清爽層次豐

「茶見․茶宴」佳餚共有15道料理，夏都城旅主廚沈明羽特別取材老賴茶棧古早味紅茶、豆漿、珍珠、私房阿梅醬等知名調飲食材，研發出冷食、主餐、湯品、甜點與手搖飲，從鹹食到甜點的五星主廚料理，口味層次豐富且清爽開胃，最適合夏天。

主廚推薦佳餚 私房料理收服味蕾

首推以老賴阿梅醬入菜的私房菜「老賴阿梅雞軟骨」，料理採用雞軟骨入菜，有肉的鮮嫩又略有嚼勁，再加入帶有酸甜、鹹層次口感的烏梅後，讓人愛不釋口；另一道推薦佳餚則是飄著淡雅紅茶香氣的「茶香卡菲醬嫩豬排」，先是淋上以紅茶與卡菲醬特製的靈魂醬汁，再讓汁液滲入肉內，讓肉質多汁美味。湯品區則有以牛雜和紅茶熬成的頂級湯品「紅燒蜜香牛雜湯」，以及採用豆漿煲煮而成的「蟹黃海鮮豆腐煲」，每道佳餚都有著極好口感，讓人停不了口。

【左圖】「茶見․茶宴」，即日起至7月31日在城食百匯Buffet餐廳重磅登場。【右圖】飯後精選甜品也使用老賴獨有的阿梅醬、豆漿、珍珠與抹茶等調飲食材手工製成。 圖／台南夏都城旅 提供
【左圖】「茶見․茶宴」，即日起至7月31日在城食百匯Buffet餐廳重磅登場。【右圖】飯後精選甜品也使用老賴獨有的阿梅醬、豆漿、珍珠與抹茶等調飲食材手工製成。 圖／台南夏都城旅 提供

還有，飯後精選甜品還有使用老賴獨有的阿梅醬、豆漿、珍珠、抹茶手工製成的「老賴文清阿梅凍」、「老賴豆漿蛋糕」與「黑糖珍珠葡式蛋塔」等。此外，為慶祝品牌跨界聯名成功，夏都城旅也端出以象徵新人喜結連理、百年好合涵義的「百合清茶」和代表甜蜜熱情的「夜來香蜜桃烏龍」兩款專屬特調消暑限量飲品，一次收買饕客味蕾。

城食百匯自助餐廳詳細內容歡迎來電洽詢06-2920656或 👉上官網查詢

延伸閱讀>>星野集團2024將再開6酒店並推出SAF計畫

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

手搖 甜點 老賴茶棧

延伸閱讀

「2024客家很有市」50家美食文創逛不完！融合音樂表演限時這2天登場

廢水倒雨水溝民怒沒公德心 新北手搖飲店遭警告罰6千

退冰手搖像喝了茶的「死屍」？冷飲風味關鍵在於冰塊體積

太便宜！全聯統一豆漿超低價曝光 她見標價秒將整排貨架掃空

相關新聞

台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

南夏都城旅與台中手搖飲界翹楚老賴茶棧首次聯名推出以台灣手搖飲入菜的限時特色美饌「茶見․茶宴」，即日起至7/31在城食百匯Buffet餐廳重磅登場，邀請大家嚐鮮。

老饕就等這個！爭鮮「厚鮮干貝買1送1」 甜蝦、燻鮭加量不加價 限店加碼「3款人氣單品買1送1」桃園人衝了

超厚干貝買一送一！人氣迴轉壽司相繼推出優惠吸客，爭鮮攜手兩品牌祭出「加量不加價」限時活動，厚鮮干貝、檸檬甜蝦、洋蔥燻鮭統統銅板價，不分平假日與門市都適用。不少老饕看到品項有干貝都直呼「就等這個」，手刀

買披薩送可樂！達美樂「四喜披薩」升級 免費吃1年

連鎖披薩「達美樂」今年進行品牌調整，大幅度調整菜單。第三波活動延續使用在地食材的策略，全面翻新「四喜披薩」系列，改加入台...

開幕全桌5折！全新燒肉店「築間燒肉本命」插旗永和

旗下擁有燒肉smile、本格和牛燒肉放題、繪馬別邸等不同燒肉品牌的築間餐飲集團，將在5月31日推出全新燒肉品牌「築間燒肉...

馬辣「愛文芒果吃到飽」！還能升級東石大蛤蜊無限吃

喜歡吃芒果嗎？繼推出「屏東土芒果吃到飽」之後，連鎖麻辣鍋「馬辣」自5月27日起，將再推出快閃限定「愛文芒果吃到飽」，若證...

158元飽到天靈蓋！中山商圈必排「丼飯專賣」改版升級「飲料喝到飽+湯飯小菜無限續」 最新「巧克力豬排丼」限量開賣

改版免費喝到飽！捷運中山站附近知名丼飯專賣「新丼」開業10年，最新改版升級「飲料喝到飽」，可爾必思、冬瓜檸檬、黃金烏龍無限續，最低158元就能吃到超值丼飯和湯飯小菜、飲料吃到飽。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。