台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

【文・林宥銣】

台南夏都城旅與台中手搖飲界翹楚老賴茶棧首次聯名推出以台灣手搖飲入菜的限時特色美饌「茶見․茶宴」，即日起至7/31在城食百匯Buffet餐廳重磅登場，邀請大家嚐鮮。

【左圖】台南夏都城旅攜手老賴茶棧，手搖飲變身餐桌美食迎盛夏。【右圖】淡雅紅茶香氣的「茶香卡菲醬嫩豬排」。 圖／台南夏都城旅 提供

手搖飲食材入菜 清爽層次豐

「茶見․茶宴」佳餚共有15道料理，夏都城旅主廚沈明羽特別取材老賴茶棧古早味紅茶、豆漿、珍珠、私房阿梅醬等知名調飲食材，研發出冷食、主餐、湯品、甜點與手搖飲，從鹹食到甜點的五星主廚料理，口味層次豐富且清爽開胃，最適合夏天。

主廚推薦佳餚 私房料理收服味蕾

首推以老賴阿梅醬入菜的私房菜「老賴阿梅雞軟骨」，料理採用雞軟骨入菜，有肉的鮮嫩又略有嚼勁，再加入帶有酸甜、鹹層次口感的烏梅後，讓人愛不釋口；另一道推薦佳餚則是飄著淡雅紅茶香氣的「茶香卡菲醬嫩豬排」，先是淋上以紅茶與卡菲醬特製的靈魂醬汁，再讓汁液滲入肉內，讓肉質多汁美味。湯品區則有以牛雜和紅茶熬成的頂級湯品「紅燒蜜香牛雜湯」，以及採用豆漿煲煮而成的「蟹黃海鮮豆腐煲」，每道佳餚都有著極好口感，讓人停不了口。

【左圖】「茶見․茶宴」，即日起至7月31日在城食百匯Buffet餐廳重磅登場。【右圖】飯後精選甜品也使用老賴獨有的阿梅醬、豆漿、珍珠與抹茶等調飲食材手工製成。 圖／台南夏都城旅 提供

還有，飯後精選甜品還有使用老賴獨有的阿梅醬、豆漿、珍珠、抹茶手工製成的「老賴文清阿梅凍」、「老賴豆漿蛋糕」與「黑糖珍珠葡式蛋塔」等。此外，為慶祝品牌跨界聯名成功，夏都城旅也端出以象徵新人喜結連理、百年好合涵義的「百合清茶」和代表甜蜜熱情的「夜來香蜜桃烏龍」兩款專屬特調消暑限量飲品，一次收買饕客味蕾。

城食百匯自助餐廳詳細內容歡迎來電洽詢06-2920656或 👉上官網查詢

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