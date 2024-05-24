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錢都也出包！ 民眾發現「蛞蝓」爬白菜蠕動 網驚：最近餐廳必備食材？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Dcard
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日前才發生連鎖壽司店「合點壽司」，從花壽司裡爬出蛞蝓！ 現在連鎖火鍋店「錢都」也爆出民眾發現白菜上有活生生的蛞蝓在蠕動，網友看了笑稱「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。對此，錢都表示，當日該分店馬上更換菜盤並表達歉意，並立刻下架白菜品項。

有網友在Dcard發文，之前才有蛞蝓壽司的新聞，結果自己去錢都內湖IKEA店用餐，發現有一隻活著的蛞蝓爬在白菜上蠕動，原PO還說「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。讓不少看到文章的網友留言「最近蛞蝓是餐廳必備食材嗎？」、「這年頭去餐廳還要自己把食材洗乾淨」、「食物都要煮熟再吃」、「壽司比較誇張，畢竟要直接入肚了」。

圖／翻攝Dcard
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對此，據ETtoday新聞雲報導，業者表示顧客於5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。

經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現仍照常出餐，造成賓客不安深表歉意。同時，內湖IKEA店當日立刻下架白菜品項，改以其他葉菜類更替，未來會再進行內部管理與檢討，避免類似事件發生。

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