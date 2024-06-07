超厲害湯翅人潮超級多！ 台中高人氣「現炸湯翅」愈晚愈難吃到，不想排隊建議這時間先來買

說到台中厲害湯翅，應該不少人第一個就先想到這間位在南屯忠勇路上的現炸湯翅，不管平假日排隊人潮從來沒停過，尤其是靠近下班時間，人更是多到不行，想吃現炸湯翅又不想大排長龍，建議下午一兩點來人比較少。

忠勇路現炸湯翅位置

忠勇路現炸湯翅位在台中南屯忠勇路上，靠近向上路這邊，外觀是間不起眼的鐵皮屋，在不遠處就可以看到現炸湯翅的扛棒。

忠勇路現炸湯翅菜單

忠勇路現炸湯翅固定休禮拜天，賣的品項有湯翅、雞腿、雞塊、雞脖子、花枝丸、菜圃麻糬、薯餅、芋圓及芋，價格及份量都有清楚標示。

糖糖這天下午兩點多來忠勇路現炸湯翅，品項都是剛炸好出爐，加上購買的客人不多，所以很快就到手囉。

湯翅 35元／支

招牌必點的湯翅一支是35元，到手時還是熱騰騰的，胡椒量給的很豪邁，外皮很酥脆，吃起來不會很油膩，不過糖糖覺得外皮稍微偏厚，裡頭的肉質不會太乾，但沒有到糖糖想的那樣誇張噴汁，味道也比較偏清淡些

雞腿 50元／隻

忠勇路現炸湯翅的雞腿外皮一樣很酥脆，也帶有厚度，裡頭的肉質比剛剛的湯翅再嫩一些，吃起來不會有腥味，如果湯汁再多一些更讚。

雞脖子 15元／隻

之前來買湯翅沒發現他們家竟然也有賣雞脖子，外皮咬下去會卡滋卡滋的，裡頭的脖子肉相當飽滿，不會炸的乾乾的，比起湯翅跟雞腿，糖糖更愛忠勇路現炸湯翅的脖子多一些。

現炸湯翅

電話：0912-369630

地址：台中市南屯區忠勇路56-9號

時間：11:00~19:00；週日電休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」