艋舺必吃的雞湯拉麵驚傳結束！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩小碧潭店

到萬華必嚐的拉麵店要消失了！ 坐落萬華艋舺大道巷弄中的「濟善老麵」，主打清爽版的台式雞湯拉麵，不過店家日前宣布，因為合約期滿，5月31日是「濟善老麵萬華店」最後一天營業！

圖／翻攝濟善老麵臉書粉專

「濟善老麵」是老貳樓集團旗下品牌，在Google上有1000多則評論，獲得4.3顆星不錯的評價，主打口感清爽的「淡麗版」雞清湯拉麵，湯底以老母雞熬煮，搭配選用台南老麵廠製作的老麵易吸附湯汁，堅持現點現作。小小店面只有7個座位，經常尖峰時段總是坐無虛席！

濟善老麵萬華店。圖／翻攝濟善老麵臉書粉專

供應菜單很簡單，包括老雞湯麵、老雞拌麵、打入皮蛋的極黑羽2.0，加上一個隱藏版拉麵共4種，價格落在260元至420元，每日供應數量有限。

圖／翻攝濟善老麵臉書粉專

但店家日前宣布，萬華店因為合約期滿，5月31日是最後一天營業，6月1日請大家前往「濟善老麵-小碧潭店」繼續與他們共享美食時光，並驚喜指出不久後將有新產品的出現，歡迎大家持續關注濟善老麵社群新消息。

濟善老麵-小碧潭店

地址：新北市新店區中央路133巷9號

時間：11:30-14:00、17:00-20:30(週二公休)