雙北人必追美食新拓點！ 必比登雞湯「雙月」插旗木柵 日本牛丼「松屋」前進江子翠
可喜可賀！連鎖美食餐廳又有新動向了，連獲米其林必比登推介的「雙月食品社」即將插旗文山區，日本知名牛丼「松屋」又將進軍新北，快列入踩點名單！
自2010年創立的「雙月食品社」，店內提供有麵食、滷味與多種養生湯品，2018年起，已連續6年獲得米其林必比登推介。
繼今年1月開出基隆店後，業者透露6月份雙月將進駐台北市文山區，地點位於木柵路一段、考試院附近，以後木柵人想品嚐招牌的雞湯，不用再跑市區了。
又多一間松屋了！繼今年4月份開設士林店之後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」再拓新據點，首度插旗新板地區開設江子翠店，鄰近捷運4號出口，預計7月開幕。
2018年登台的松屋，主打平價的牛丼餐點，還有咖哩牛肉飯、漢堡排咖哩等日式料理，目前已開設台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，士林中正店、新莊中平店等9家門市，也將於7月份迎來新北第2家的江子翠門市。
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