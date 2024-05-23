台灣「最年輕米其林一星主廚」吳定祐！與台北艾麗酒店推快閃限量餐酒料理
「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」攜手米其林指南入選法式餐廳《SENS》，與新銳主廚吳定祐合作，於6月21日至23日在La Farfalla義式餐廳推出限量快閃客座專案。此次專案將帶來八道式套餐佐五款精選佳釀，每位4,200元+10%，每餐期僅限40席，需提前預訂趕快把握起來！
米其林主廚吳定祐演繹創新法式料理
而曾獲米其林一星且當初為台灣最年輕的主廚吳定祐，將在本次活動中以「解構」和「重塑」為主題，重新詮釋經典法式料理。如南法地中海的「馬賽魚湯」，在吳定祐主廚的巧思下，轉化為醬汁形式，搭配香煎藍龍蝦和檸檬馬鞭草泡泡，帶來清新草本香氣。同樣，經典的「紅酒燉牛肉」經過創新演繹後，使用A5和牛菲力炭烤，搭配帕瑪火腿香料碎的甘藍菜等配料，呈現出煙燻風味。
奢華限量八道饗宴配五款佳釀
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本次限量餐酒專案特邀長榮桂冠葡萄酒坊，搭配吳定祐主廚的創意菜餚。如布根地頂級酒莊約瑟夫杜亨酒莊的香波蜜思妮紅酒，搭配「紅酒燉牛肉」，及普伊凡列爾白酒搭配「法式紙包魚」，提升整體用餐體驗。甜點部分，SENS甜點主廚歐蘊薇以翻轉蘋果塔為創意實踐，搭配千層酥餅與伯爵茶慕斯，帶來多層次的酸甜口感。詳情及預訂請洽台北艾麗酒店官網或電洽(02)6631-8060。
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