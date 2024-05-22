3家報稅月美食優惠！ 月底省錢全都靠「頂呱呱8塊炸雞桶、MOS激省三餐應援券、身穿紅藍衣贈就饗套餐」

報稅季加月底省錢大作戰快看！ 頂呱呱推出「8塊炸雞桶」現省121元、摩斯漢堡到5月底前的「MOS激省三餐應援券」必吃、就饗鐵板燒送上小確幸，穿紅衣藍衣升級鮑魚海鮮盤，讓人大飽口福好幸福。

◎頂呱呱「8塊炸雞桶」現省121元

圖／頂呱呱提供

報稅季省荷包優惠！頂呱呱自即起至5/26，限時5天推出大份量省錢超有感的「8塊炸雞桶」，特價359元的薄皮嫩雞，內含原味炸雞4塊、原味雞腿4支，限時下殺75折現省121元

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還有更精省銅板價的人氣超值優惠加購區，「甜甜包4顆」特價49元、「地瓜薯條2份」特價99元、「可口可樂(M)2杯」特價49元，統統買一送一，讓大家吃好又吃飽。

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◎摩斯漢堡「激省三餐應援券」2套餐特惠組合200元

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡力挺消費者的報稅月省荷包作戰，至5/31止可使用激省三餐應援券，凡至店內點餐時出示「MOS激省攻略」網路優惠券畫面，即享各式餐點優惠。

從早上10點30分以前供應的「豆腐雞布里歐堡、黃金塔塔鱈魚堡」2套餐皆95元，吃早餐再送3個方塊薯餅；10點30分以後供應的吃堡飽2套200元，可選擇「摩斯炸蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡」皆加上冰紅茶(L)成組合優惠只要200元；另還有6個雞塊、黃金夯地瓜、抹茶紅豆派等，6款100元有找的美味點心組合任你選。

圖／摩斯漢堡提供

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◎就饗鐵板燒 身穿紅或藍「升級鮑魚海鮮盤」

王品旗下「就饗鐵板燒」送上小確幸，店內人氣最高的海陸套餐408元起，除了可選擇牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，於7月底前，2人(含)以上同行，身穿紅色或藍色服裝，內用消費2客單人海陸套餐，可享2份海鮮盤皆免費升級為「鮑魚海鮮盤」。

就饗鐵板燒。圖／王品集團提供

另，平日周一至周五來店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，除了可享2種時蔬免費續，再免費附上一份蔥蛋，以及白飯、飲料歡樂吧吃到飽，只要特價288元。