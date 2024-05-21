比買一送一強！九州泡系拉麵店「100元博多豚骨拉麵」限時3天 台北人先衝了

比買一送一強！主打台灣少見「泡系拉麵」的元祖日本拉麵「Yukichi Ramen 諭吉拉麵」慶週年，將於5/24至5/26推出感謝祭「100元博多豚骨拉麵」，現省130元。難得可以百元開吃正宗拉麵，當然要把握衝一波。

圖／摘自Google地圖 網友Cherry Hsiao

來自日本正宗九州「泡系拉麵」品牌「Yukichi Ramen 諭吉拉麵」自插旗中山區林森北路後，吸引大批拉麵控朝聖嘗鮮。為慶登台滿一週年，特別祭出「週年感謝祭」，於5/24至5/26連續3日間推出「招牌博多拉麵100元」感謝價（原價230元），霸氣下殺43折，邀請常客與新朋友到店一品道地拉麵的美好滋味。

圖／諭吉拉麵粉絲頁

至於什麼是「泡系拉麵」呢？泡系拉麵的特色在於豚骨湯底沸騰後，豬大骨釋放出富含脂質和蛋白質的乳白色精華，攪拌至產生泡沫，成為一碗九州拉麵的靈魂湯頭。吃過的網友評價「吃到後面不會膩口，湯也是可以喝完的」、「建議可以點碗白飯直接做泡飯」。

圖／摘自Google地圖 網友劉宇彤

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 週年感謝祭

活動期間：2024/5/24～5/26

活動內容：原味博多豚骨拉麵100元（原價230元）

注意事項：每人限點一份；限內用；週年慶期間用餐時間40分鐘

Yukichi Ramen 諭吉拉麵

地址：台北市中山區林森北路105號

電話：02-25118333

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yukichi.taipei/