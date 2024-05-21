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曾家豆漿又停業？ 爆紅蛋塔突發「店休21天」休業公告 背後理由超暖心！

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝曾家豆漿臉書、Google地圖 網友Chen Greena
圖／翻攝曾家豆漿臉書、Google地圖 網友Chen Greena

台北市中山區錦州街的老字號店家「曾家豆漿」，今年初因為網紅開箱其販售的葡式蛋塔而人潮翻倍爆紅，不僅讓老闆大喊吃不消，還因排隊問題造成街坊困擾，店家3月中貼出「無限期停業」公告，而後於4月初回歸，又在近期貼出休業公告，背後「暖心原因」曝光！

開業20多年的曾家豆漿，今年3月份因網紅介紹「曾家豆漿」的蛋塔媲美連鎖速食店蛋塔，又在網路的推波助瀾下人氣高漲，吸引了大量的顧客前來嘗鮮，甚至被封「豆漿耽誤的蛋塔店」！

圖／翻攝「中山區大小事」臉書社團、Google地圖 網友Chen Greena
圖／翻攝「中山區大小事」臉書社團、Google地圖 網友Chen Greena

曾家豆漿老闆表示，現場的人潮太多實在應付不來，即便到了深夜也是有許多人排隊，也造成鄰里很大的困擾。因此，店家3月中貼出「無限期停業」公告，休息半個月後於4月初回歸。

才開業回歸不久，「曾家豆漿」最近又在店內貼出休業公告，「5/20至6/10店休21天，讓員工回鄉探親」，因此決定再度暫停營業，而這三週的長假也正好重疊至6月的端午連假，讓員工能好好與家人團聚，堪稱為幸福企業。

圖／翻攝曾家豆漿臉書
圖／翻攝曾家豆漿臉書

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